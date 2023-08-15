Полицейские, срезав замки, вошли в помещения, в которых находились верующие и священнослужители УПЦ…

15 августа 2023 года сотрудники украинской полиции штурмовали три корпуса Успенской Киево-Печерской лавры. Сообщение об этом сегодня утром было размещено Telegram-канале Украинской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

«Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус», — отмечалось в сообщении.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал эти события: «Безумие киевской власти по отношению к Украинской Церкви не поддается никакому рациональному осмыслению. Только какое-то дикое, чудовищное стремление истребить и уничтожить. И ведь ведают, что творят».

Портал «Православная жизнь» сообщает, что сотрудники полиции в присутствии комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины срезали замки на входе в указанные корпуса.

«У монахов и мирян, находившихся в зданиях, которые являются гостиничными помещениями обители, правоохранители проверили документы, внутри корпусов установили дежурных. Полиция не препятствует выходу насельников за пределы обители, но впускает монахов на территорию строго по спискам», — говорится в сообщении.

9 августа Хозяйственный суд г. Киева признал законным расторжение договора о безвозмездном пользовании «культовой государственной собственностью», заключенного между Киево-Печерской лаврой и одноименным Национальным заповедником. Речь шла о помещениях Нижней лавры. Утром 10 августа комиссия Минкульта Украины попыталась опечатать ряд корпусов лавры, однако столкнулась с противодействием верующих. 11 августа администрация Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» закрыла вход на территорию Нижней лавры всем посетителям, кроме насельников и работников монастыря.

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