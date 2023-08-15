В Риге без утверждения кандидатуры в епископы со стороны Святейшего Патриарха Кирилла и Синода РПЦ была совершена епископская хиротония архимандрита Иоанна (Липшанса)…

24 июля 2023 года Синод Латвийской Православной Церкви на заседании под председательством митрополита Рижского и всея Латвии Александра одним из вопросов рассмотрел давно назревшую необходимость иметь для духовного окормления латышской православной паствы епископа, латыша по национальности, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на пресс-службу ЛПЦ.

«Принимая во внимание исторические перипетии и сложности бытия святого православия в Латвии, сообразуясь с давними пожеланиями латышского православного населения и необходимостью удовлетворения их духовных потребностей, понимая сегодняшние исторические реалии, для укрепления, сохранения и упрочения святого православия в Латвии и сохранения иерархического преемства Святой Матери Церкви, Синод постановил своим единогласным решением: архимандриту Иоанну (Липшансу), клирику Благовещенского храма города Риги, быть епископом Валмиерским, викарием митрополита Рижского и всея Латвии. Наречение и хиротонию его совершить в Риге 12−13 августа сего года», приводится на сайте Латвийской Православной Церкви решение Синода.

Архимандрит Иоанн (Липшанс) родился в Латгале, в Краславском районе, в 1957 году. Среднюю школу окончил в Риге. Был активным прихожанином православных храмов города Риги, а затем алтарником и псаломщиком в Вознесенском православном латышском приходе в Риге. В 1985 году митрополитом Рижским и Латвийским Леонидом (Поляковым) рукоположен в сан диакона, а в 1986-м — в сан пресвитера. После хиротонии служил клириком в храмах Риги и был настоятелем латышского прихода в местечке Крапе, где провел капитальный ремонт всего здания церкви. Одновременно учился в Московской Духовной семинарии на заочном отделении, окончил ее в 1991 году. Его родной язык латышский (латгальский), в совершенстве владеет и русским языком.

13 августа митрополит Рижский и всея Латвии Александр рукоположил архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова.

На официальном сайте Московского патриархата нет информации о том, что такое избрание или утверждение состоялось. Таким образом, Латвийская Православная Церковь нарушила Устав Русской Православной Церкви и фактически встала на путь самочиния и раскола.

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