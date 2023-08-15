Русская линия
Сводка новостей от 15 августа 2023

Митрополит Вышгородский Павел перенёс инфаркт
Стала известна причина, почему находящийся под арестом владыка был экстренно доставлен в больницу…

Митрополит Вышгородский Павел в судеНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, который накануне был госпитализирован в одну из киевских больниц, перенес инфаркт, диагноз официально подтвержден медиками. Об этом сообщил адвокат владыки протоиерей Никита Чекман, передаёт ТАСС.

«По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз «острый инфаркт миокарда», — написал адвокат в своем Telegram-канале.

Накануне митрополит Павел был доставлен в одну из кардиологических клиник Киева, ему была проведена операция на сердце. В понедельник должно было состояться рассмотрение ходатайства прокуратуры, которая настаивает на двукратном увеличении суммы залога для митрополита, составляющей 33 млн гривен (более $ 900 тыс.).

Ранее Служба безопасности Украины предъявила наместнику Киево-Печерской лавры обвинение «в разжигании религиозной вражды» и «оправдании действий России». Обвинения были выдвинуты 1 апреля — на следующий день после разрыва украинскими властями договора об аренде Киево-Печеской лавры с УПЦ.

Иерарх был отправлен под домашний арест. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения — «в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям». После этого суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен. Прокуратура не согласилась с этой суммой и подала апелляцию с просьбой её увеличить почти в два раза.

Тем не менее, ещё до рассмотрения апелляции залог был внесён, и 7 августа митрополита освободили из-под стражи. При этом 11 августа Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца действие наложенных на митрополита ограничений. Он обязан носить электронный браслет, не покидать село Вороньков под Киевом без уведомления следователя, по первому требованию являться для дачи показаний и воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

Русская линия

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