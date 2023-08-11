Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2023

«Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию»
На телеканале «Россия 1» в эфир выйдет документальный фильм, посвящённый памяти белого адмирала…

Адмирала Колчак (1874-1920)В ночь с 13 на 14 августа (в 1.00) на телеканале «Россия 1» в эфир выйдет документальный фильм «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию» работы режиссера Галина Огурной. В фильме авторы используют неизвестные ранее материалы, которые указывают, что адмирал Колчак был истинным патриотом, вставшим на защиту «единой и неделимой России» против сил, направленных на её разрушение и ослабление.

О фильме

У каждой эпохи своя история и свои исторические герои. Сколько замечательных людей, умных, сильных, оставались в тени, были обойдены вниманием или даже оболганы по политическим соображениям в тот или иной исторический отрезок времени! Наиболее преуспел в этом ХХ век, отдавший пальму первенства идеологии. Среди личностей, не получивших заслуженного внимания в своё время — потомственный русский офицер Александр Васильевич Колчак, который посвятил жизнь служению Отечеству.

Блестящий морской офицер, грамотный флотоводец, отважный полярный исследователь, герой Русско-японской и Первой мировой войны, и, наконец, Верховный правитель России и глава антибольшевистского сопротивления на Востоке.

Рассказ о жизни адмирала до начала гражданской войны: учеба в Морском корпусе, участие в исследовании Арктики, служба на флоте во время Русско-японской и Первой мировой войн, работа по возрождению и модернизации флота.

О событиях в жизни адмирала с конца 1917 и до конца 1918 года: попытка продолжить участие в Первой Мировой войне в Месопотамии, служба на КВЖД, возвращение на Родину и избрание его Верховным правителем России.

Русская линия

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