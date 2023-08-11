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Сводка новостей от 11 августа 2023

Чиновники Минкульта Украины намерены взять Киево-Печерскую лавру измором
Украинская полиция полностью заблокировала вход в обитель для верующих, а музейные работники опечатали монастырскую гостиницу, несмотря на людей внутри…

Полицейские не дают передать продукты запертым в Киево-Печерской лавре верующимТерритория Нижней Лавры останется закрыта, пока комиссия Минкульта не вернёт в государственное пользование все корпуса монастыря. Об этом 11 августа 2023 года во время утреннего брифинга для СМИ заявил и.о. гендиректора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Telegram-канал «Политика Страны».

«Все знают, что на территории монастыря находится 79 корпусов, но реальных сооружений в которых можно жить или проводить хозяйственную деятельность, всего 40. На данный момент в пользовании заповедника находится только 10 помещений. В связи с чем нами было принято решением закрыть территорию Лавры, чтобы ускорить процесс передачи ещё 30 помещений в пользование заповедника», − сообщил Остапенко.

Он также уточнил, что монахи могут оставаться на территории Лавры, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, вскоре будут организованы центры реабилитации военных.

При этом в тот же день музейные работники прибыли в обитель и при помощи полицейских опечатали паломнические гостиницы, несмотря на то, что в них находились верующие. У гостиниц они выставили охрану, которая внутрь никого не пропускает.

Таким образом, украинские чиновники решили взять Киево-Печерскую лавру измором.

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Чиновники Минкульта Украины намерены взять Киево-Печерскую лавру измором
Украинская полиция полностью заблокировала вход в обитель для верующих, а музейные работники опечатали монастырскую гостиницу, несмотря на людей внутри...

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