11 августа 2023 года Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий направил иерарху Украинской Православной Церкви митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану письмо, в котором выразил ему поддержку в нынешних тяжелых испытаниях, сообщает Патриархия.Ru.

7 августа 2023 года Винницким городским судом был вынесен обвинительный приговор в отношении владыки Иоанафана. По надуманным обвинениям его приговорили к пяти годам лишения свободы. 9 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых сообщил о преследовании этого архипастыря.

В письме Предстоятеля Албанской Православной Церкви митрополиту Иоанафану говорится:

«Ваше Высокопреосвященство, брате во Христе,

С глубокой скорбью мы следим за болезненными испытаниями Вашего возлюбленного Высокопреосвященства и Вашего избранного стада.

Мы разделяем Ваши страдания и, в меру наших возможностей, делимся свидетельством о злодеяниях в отношении праведного православного священства, благочестивых людей, а также знаменитых святынь Украины.

Братски мы молимся, чтобы Бог укрепил Вас, чтобы Вы «явили себя служителем Божиим: во многом терпении, в скорбях, в недостатках, в нуждах, в теснотах, в ударах, в темницах» (2 Кор. 6:4−5).

Наши мысли и молитвы непрестанно с Вами, чтобы, вступая в хор новомучеников, Вы также могли противостоять нынешнему абсурдному гонению «в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией. Мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем» (2 Кор. 6:6−9).

С высоким уважением и искренней любовью Христовой,

+Анастасий, Архиепископ Тиранский, Дурресский и всей Албании"

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