Наместник Лавры епископ Сергиево-Посадский Фома посетил в больнице пострадавших при взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде…

В Троице-Сергиевой Лавре сугубо молятся обо всех пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе

10 августа 2023 года наместник Троице-Сергиевой Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома посетил Сергиево-Посадскую районную больницу, где проходят лечение пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде. На встрече присутствовали глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов, заместитель главы Ольга Дударева и прокурор Сергиева Посада Александр Дроняев, сообщает сайт Лавры.

9 августа на территории Загорском оптико-механическом заводе произошёл мощный взрыв. В результате трагедии пострадали около 80 человек, погибла одна женщина. Из-за взрывной волны были повреждены 38 многоквартирных домов.

Посещая раненых, владыка Фома побеседовал с главным врачом больницы Олегом Дмитриевым и преподнес ему в дар икону Святой Троицы. Затем делегация пообщалась с докторами и пациентами, которым оказывается медицинская помощь после взрыва.

Епископ Фома вручил подарки пациентам и пригласил их в Троице-Сергиеву Лавру. Также Преосвященный владыка обратился к медицинскому персоналу и пострадавшим со словами поддержки:

«Я прежде всего хочу поблагодарить весь медицинский состав нашей больницы за особенную любовь и жертвенное служение, проявленное ко всем пострадавшим в этом страшном событии. Во всех храмах Сергиево-Посадской епархии, во всех храмах Троице-Сергиевой Лавры ежедневно совершаются молитвы о всех пострадавших, в коих мы испрашиваем у Бога скорейшего выздоровления для них. И, конечно, молимся об упокоении тех, кто трагически скончался».

По благословению наместника Троице-Сергиевой Лавры епископа Фомы в монастыре, на подворьях и в храмах епархии совершают молебны о здравии пострадавших при взрыве.

Русская линия