Французы опасаются, что действия Варшавы могут привести к началу Третьей мировой войны…

Во Франции призвали Польшу отказаться от провокаций на границе с Белоруссией

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в одной из соцсетей, что переброска польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать Третью мировую войну, сообщает Газета.Ru.

В сообщении Филиппо напомнил, что из-за правил Североатлантического альянса и Евросоюза, если Польша вступит в войну, другие страны содружеств должны последовать за ней.

«Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!» — написал политик.

10 августа министр национальной обороны страны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша приняла решение увеличить группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Польши сообщил, что польские военные потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией.

До этого Министерство обороны Белоруссии сообщило, что Вооруженные силы республики проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения.

Поляки крайне недовольны тем, что в Белоруссию передислоцированы бойцы ЧВК «Вагнер». При этом по данным российского Минобороны, НАТО сосредоточило на границе с Белорусские группировку в 360 тысяч человек, что не может не вызывать беспокойства в Кремле.

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