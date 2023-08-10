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Сводка новостей от 10 августа 2023

Верующим перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
Заповедник объявил о закрытии входа в Нижнюю лавру для верующих УПЦ с 11 августа…

Готовится окончательный захват Киево-Печерской лаврыРуководство украинского музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» с 11 августа закрывает для посетителей вход в Нижнюю лавру с целью дальнейшего захвата обители, сообщает ТАСС.

«Заповедник закрывает с 7 утра 11 августа 2023 года вход в Нижнюю лавру для всех, кроме священников, монахов и работников монастыря из-за системного препятствования работе заповедника по доступу к помещениям Нижней лавры с целью урегулирования определенных вопросов», — говорится в сообщении на странице заповедника в одной из соцсетей.

В организации указали, что эта мера «временная».

10 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской Православной Церкви, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители. Накануне суд признал законным расторжение договора аренды, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь УПЦ, помещение Нижней лавры) и заповедником «Киево-Печерская лавра».

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Верующим перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
Заповедник объявил о закрытии входа в Нижнюю лавру для верующих УПЦ с 11 августа...

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