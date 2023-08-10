Православного публициста Дмитрия Скворцова оставили в СИЗО ещё на два месяца

31 июля 2023 года состоялось судебное заседание по делу православного публициста и правозащитника Дмитрия Скворцова, который критиковал дискриминационную политику украинских властей и гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь, сообщает Телеграм-канал «Мирослава Бердник».

Дмитрия Скворцова обвиняют в государственной измене за журналистскую деятельность и защиту канонического Православия.

В августе 2022 года Скворцову сообщили о подозрении в государственной измене. Журналист был объявлен в розыск и вынужден был скрываться на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря в Киеве. В феврале 2023 года Дмитрия нашли и отправили в СИЗО.

Уголовное дело против православного публициста было заведено за статьи, написанные им в период с мая 2014 года по декабрь 2016 года. Причём, по статьям, которые появились в УК Украины только после 2020 года. Скворцова обвиняют в «предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины».

Правда, ни мифические «представители иностранного государства», ни представители «иностранной организации» в обвинительном акте так и не названы. Более того, по признанию прокурора, они не установлены. Как не установлены, согласно тому же обвинительному акту, и обстоятельства «преступления», при которых Скворцов вступил в неустановленный сговор с неустановленными представителями неустановленной организации.

Суд продлил содержание под стражей Дмитрию Скворцову ещё на 2 месяца.

Русская линия