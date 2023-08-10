В Киев прибыл митрополит Халкидонский Эммануил, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и осмотрел Киевскую обитель…

10 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве посланника Константинопольского Патриарха Варфоломея митрополита Халкидонского Эммануила, который судя по всему, прибыл на Украину, чтобы осмотреть Киево-Печерскую лавру, которая вскоре должна быть передана в ведение Фанара. Видео встречи пресс-служба Зеленского разместила на телеграм-канале украинского президента, сообщает СПЖ.

«Сегодня во время разговора мы уделили внимание духовной независимости нашей страны. Обсудили украинскую формулу мира, а также вопрос возвращения незаконно депортированных из Украины детей», — сказано в текстовом сообщении на канале.

Во встрече приняли участие глава ОП Андрей Ермак, глава Госэтнополитики Виктор Еленский и замглавы ОП Андрей Сибига.

Характерно, что после встречи с Зеленским митрополит Эммануил в сопровождении главы украинских раскольников Епифания Думенко посетил Киево-Печерскую лавру, где его приветствовал единственный предавший УПЦ архимандрит обители — отец Авраамий (Лотыш).

Тем временем, украинские власти закрыли верующим УПЦ вход на территорию обители. А в Минкульте Украины уже открыто заявляют, что в ближайшее время намерены принять жёсткие меры по выселению тех монашествующих, которые не захотят перейти в «ПЦУ», как это сделал предатель Лотыш.

Русская линия