Русская линия
Сводка новостей от 10 августа 2023

Владимир Легойда: «Попытка принудительного выселения монахов канонической Церкви из Киево-Печерской лавры спровоцирует новый виток противостояния»
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ назвал незаконным решение Киевского суда о судьбе Лавры…

Владимир ЛегойдаРешение Хозяйственного суда Киева о законности разрыва договора аренды зданий Киево-Печерской лавры с канонической Украинской Православной Церкви противозаконно и направлено на полное уничтожение Церкви. Об этом в своем Телеграм-канале заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

«Это очередное противозаконное решение, которых в последнее время, к сожалению, становится всё больше. Оно, очевидно, направлено не только на изгнание монахов Киево-Печерской лавры из родных для них стен, но преследует более масштабные цели — полного уничтожения канонической Украинской Православной Церкви», — отметил глава Синодального отдела.

«Серьёзных надежд на то, что это очередное неправомерное деяние украинской власти будет замечено и осуждено международными организациями, призванными защищать права верующих, не остаётся. Скорее всего, оно будет в очередной раз проигнорировано», — выразил уверенность Владимир Легойда.

По его словам, «серьезных надежд на то, что это очередное неправомерное деяние украинской власти будет замечено и осуждено международными организациями, призванными защищать права верующих, не остается. Скорее всего, оно будет в очередной раз проигнорировано».

«С уверенностью можно говорить лишь о том, что попытка принудительного выселения монахов канонической Церкви из Киево-Печерской лавры спровоцирует новый виток противостояния между украинскими властями и верующими и дальнейший раскол общества», — заключил глава Синодального отдела.

Русская линия

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Владимир Легойда: «Попытка принудительного выселения монахов канонической Церкви из Киево-Печерской лавры спровоцирует новый виток противостояния»
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ назвал незаконным решение Киевского суда о судьбе Лавры...

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