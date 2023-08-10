10 августа 2023 года, на 85-м году жизни, преставился ко Господу Предстоятель Японской Автономной Православной Церкви митрополит Токийский и всей Японии Даниил, сообщает Патриархия.Ru.

Родился 5 сентября 1938 г. в г. Тоёхаси, префектура Аити, Япония.

В 1962 г. окончил факультет французской литературы университета Аити.

В 1965 г. окончил Токийскую духовную семинарию, в 1968 г. — Свято-Владимирскую духовную семинарию в Нью-Йорке, США, где получил степень магистра богословия.

В ноябре 1969 г. в Токийском соборе Воскресения Христова рукоположен во диакона, в январе 1972 г. — во пресвитера, назначен настоятелем храма ап. Матфея в Тоёхаси.

20 августа 1999 г. в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры пострижен в монашество с именем Даниил в честь святого благоверного князя Даниила Московского.

6 сентября в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Святейшим Патриархом Алексием II возведен в сан игумена.

Решением Священного Синода от 6 октября 1999 г. избран епископом Киотосским Японской Автономной Православной Церкви.

11 ноября в Троицком соборе Данилова ставропигиального монастыря в Москве архиепископом Калужским и Боровским Климентом возведен в сан архимандрита.

Наречен во епископа 13 ноября в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Хиротонисан 14 ноября за Божественной литургией в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

С 14 мая 2000 г. — митрополит Токийский и всей Японии, Предстоятель Японской Автономной Православной Церкви.

Японская Православная Церковь была учреждена в 1870 году первоначально как православная духовная миссия в Японии. 30 марта 1880 г. иеромонах Николай (Касаткин) был хиротонисан во епископа Ревельского, викария Рижской епархии, тем самым была учреждена первая епископская кафедра Японской Православной Церкви. В 1906 г. кафедра получила наименование «Токийская и Японская».

10 апреля 1970 г. Японская Церковь Томосом Патриарха Московского Алексия I получила автономию.

Японская Церковь управляется Предстоятелем и Синодом согласно Уставу Русской Православной Церкви. На сегодня она насчитывает три епархии: Киотосская и Западно-Японская, Сендайская и Восточно-Японская и Токийская. В их состав входят 150 приходов, на которых служат 40 священнослужителей (30 священников, 10 диаконов).

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