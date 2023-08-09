Этот миротворческий призыв священника вызвал приступ ярости у украинских активистов, которые прямо во время причастия ворвались в алтарь, чтобы устроить скандал…

На Украине произошёл скандал из-за недостойного поведения украинских националистов, которым не понравилась миротворческая проповедь униатского священника Романа Кураха в одном из храмов Ужгорода, и они бросились в алтарь прямо во время причащения, сообщает СПЖ.

«Мы очень просим, чтобы Господь сделал это чудо: примирил эти два великих народа — Украины и России. Чтобы эти два народа не сталкивались, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили Царство Небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в Небо, обнялись и прославили Господа целую вечность на многая и благая лета», — сказал священник во время проповеди перед причастием.

Запись его речи выложила в одной из соцсетей скандально известная активистка Дарья Сипигина, после чего видеозапись распространили украинские телеграм-каналы с миллионными аудиториями.

Сипигина услышала проповедь священника через громкоговорители перед Крестовоздвиженским кафедральным собором Ужгорода, тут же вместе с двумя спутниками ворвалась в алтарь (!) и устроила священнику скандал. Запись «общения» она также выложила в Интернет.

«Вы сказали, что украинцы и россияне — братские народы, и вы повышаете на меня голос», — заявила Сипигина.

«Да, повышаю. Потому что вы лезете в алтарную часть, когда я молюсь, и не даёте мне принять Святое Причастие», — ответил священник и добавил, что его брат воюет в десантных войсках ВСУ.

«Вы благословляете наших врагов?» — возмутилась в ответ Сипигина.

«Благословляю, это Иисус сказал, не я», — ответил священник и поинтересовался, что бы она хотела от него услышать.

«Я бы хотела, чтобы вы этого не говорили», — ответила активистка.

Отметим, что священник Роман Курах принадлежит к Мукачевской греко-католической епархии, которая не входит в структуру УГКЦ и подчиняется не Шевчуку, а напрямую Ватикану. Впрочем, это не спасло его от гнева украинских националистов — уже вскоре он вынужден был принести извинения за свой миротворческий призыв.

Русская линия