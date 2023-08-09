На территории Духовно-исторического комплекса в честь святого воина также заложен храм в честь русского флотоводца…

5 августа 2023 года, в день памяти святого праведного воина Феодора Ушакова, в Москве состоялась торжественная церемония освящения и закладки первого камня в основание храма в честь этого святого Русской Православной Церкви. Храм будет построен на территории Духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова на Ленинградском шоссе, сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.

Перед началом церемонии была отслужена Божественная литургия, которую возглавил постоянный член Священного Синода, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в сослужении епископа Бишкекского и Кыргызстанского Савватия, епископа Душанбинского и Таджикистанского Павла, а также клириков Московской епархии.

После Таинства Причастия, заамвонной молитвы и отпуста митрополит Викентий с собратьями-архипастырями совершил чин освящения и закладки первого камня в строительство нового храма, а также прошло освящение первого общедоступного памятника прославленному флотоводцу в Москве и заложена капсула времени с письмом потомкам и списком всех архиереев и иных лиц, причастных к строительству храма.

Мероприятие по освящению памятника и закладки первого камня в строительство храма было организовано Советом предпринимателей Москвы и Адмиральским советом Храма при поддержке руководства ВМФ России.

Духовно-исторический комплекс в честь святого праведного воина Феодора Ушакова площадью 12 000 квадратных метров — масштабный проект Русской Православной Церкви последнего десятилетия. Он строится по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при участии меценатов, неравнодушных бизнесменов и гражданского общества и станет не просто храмом, но и уникальным мультимедийным центром для выставок, духовно-просветительских и культурных мероприятий. В состав комплекса также войдут церковно-приходская школа, патриаршее подворье и концептуальный музей имени Феодора Ушакова.

Идея проекта существовала много лет, но старт ей был дан 24 февраля 2022 года — в день рождения великого адмирала. На пост настоятеля храма, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был назначен митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, усилиями которого была собрана инициативная группа из меценатов, руководства ВМФ и неравнодушных общественных деятелей.

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