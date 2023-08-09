Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи приговором митрополиту Тульчинскому Ионафану…

Святейший Патриарх Кирилл: Прошу вас обратить внимание на целенаправленную политику украинских властей, направленную на уничтожение Украинской Православной Церкви

9 августа 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых сообщил о преследовании митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, приговоренного украинским судом к лишению свободы на пять лет с конфискацией имущества, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, папе Римскому Франциску, Патриарху Коптской Церкви Тавадросу II, Главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.

В своём обращении Святейший Патриарх Кирилл сообщил, что 7 августа Винницким городским судом вынесен приговор в отношении правящего архиерея Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви — митрополита Ионафана (Елецких).

Как отметил Святейший Владыка, «этому беззаконному решению предшествовали многочисленные попытки оказать давление на владыку Ионафана, который несмотря ни на что, оставался верен своей Церкви и собратьям по вере Христовой».

По словам Его Святейшества, пожилой и тяжело больной архиерей, широко известный в православном мире церковный композитор, «приговорён к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по абсурдным обвинениям, включающим „действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти“, а также „посягательство на территориальную целостность Украины“».

«Все эти обвинения абсолютно ничтожны, а так называемые доказательства сфальсифицированы. Преосвященный Ионафан, как и вся Церковь, молится за мир, призывает к духовному единству Святой Руси, а также отстаивает права Украинской Православной Церкви, обличая каноническую неправду раскола. Именно за это его осудили», — заявил Предстоятель.

По мнению Его Святейшества, «в этом продиктованном ненавистью к Украинской Православной Церкви судебном решении мы видим очередной акт вопиющего нарушения религиозной свободы, пример гонений на веру».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мировое сообщество, религиозных и политических лидеров, правозащитные организации «обратить внимание на целенаправленную политику украинских властей, направленную на уничтожение Украинской Православной Церкви, на продолжение безнаказанных преследований ее иерархов и клириков, монашествующих и мирян».

Русская линия