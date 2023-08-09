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Сводка новостей от 9 августа 2023

Украинский суд признал законным изгнание УПЦ из Киево-Печерской лавры
Хозяйственный суд Киева утвердил решение Минкульта Украины о расторжении договора с УПЦ о пользовании обителью, отвергнув все аргументы монашествующих…

Киево-Печерская Лавра сегодняХозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора о безвозмездном пользовании «культовой государственной собственностью», заключенного между Киево-Печерской Лаврой и одноименным Национальным заповедником. Решение принято в судебном заседании 9 августа 2023 года и, как уточняется, речь в нём идёт о помещениях Нижней Лавры, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Strana.news.

Тем самым судьи отказали монастырю Украинской Православной Церкви в удовлетворении исковых требований о признании недействительным одностороннего отказа одной из сторон от упомянутого договора, расторгнутого Минкультом ещё 29 марта 2023 года.

«Наивно было ожидать принятия другого решения в случае, когда весь административный аппарат был задействован для того, чтобы лишить монастырь права вести религиозную деятельность», − прокомментировал итоги судебного заседания в своем Telegram-канале адвокат Лавры протоиерей Никита Чекман.

По его словам, в суде не предоставили прямых доказательств тому, что монастырь якобы «содержал имущество в неположенном состоянии», а значит, «нарушил условия Договора».

Чтобы опровергнуть эти утверждения и развеять любые сомнения, адвокат предложил сравнить, «в каком заброшенном, разрушенном состоянии монастырю в 1988 году достались здания» с тем, какой, благодаря кропотливому труду лаврских монахов, стала отреставрированная православная святыня, являющаяся ныне «украшением Украины на весь мир».

Несмотря на неблагоприятный исход дела на этом этапе судопроизводства, отец Никита пообещал «всем прихожанам Украинской Православной Церкви», что церковные юристы уже готовят апелляцию, и для того, чтобы отстоять Киево-Печерскую Лавру, ими «будут использованы все национальные и международные способы защиты».

Русская линия

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Украинский суд признал законным изгнание УПЦ из Киево-Печерской лавры
Хозяйственный суд Киева утвердил решение Минкульта Украины о расторжении договора с УПЦ о пользовании обителью, отвергнув все аргументы монашествующих...

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