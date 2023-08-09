9 августа 2023 года правящего архиерея Запорожской епархии Украинской Православной Церкви митрополита Запорожского Луку вызвали на допрос в полицию, где ему сообщили о возбуждении против него уголовного дела по статье 161 УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Об этом верующим сообщил сам владыка в своём видео-обращении на Телеграм-канале Лекарь. zp. Текст этого обращение публикует Телеграм-канал «Правблог».

«Только что закончился допрос. Меня вызывали в национальную полицию в связи с тем, что возбуждено дело по 161 статье. Якобы я разжигаю религиозную вражду, — рассказ владыка Лука.

Давайте вместе с вами поразмыслим. Мне показали экспертное заключение. Филологическое заключение. Может этот человек разбирается в филологии, но он совершенно не разбирается в вопросах богословия и канонов. Почему я так говорю? Мне, например, вменяется в вину то, что я использую словосочетание «хула на Духа Святого». Чтобы вы могли себе просто представить.

Кроме этого, интересовались тем, как я отношусь к томосу. А как я могу относиться к томосу, если его признали только 4 Церкви из 16 (Поместных Православных Церквей)? Это полнота Церкви! Это подавляющее большинство! Как я отношусь к руководителю структуры, которая получила этот томос? Так же, как и вся полнота Церкви. За исключением 4 греческих Церквей, которые его (Думенко) признают. А другие не признают. Я при чем?

Я никого не оскорбляю. Покажите мне хоть одно оскорбительное слово. В отличии от тех слов, что летят в мой адрес, в адрес моей Матери-Церкви.

С какой целью был создан канал? Он был создан лишь с одной целью — защита моей Матери-Церкви. Донести до каждого из Вас слово истины. И чтобы грех, который вызывает смерть, вечное убийство души, не прикоснулся к вашему сердцу. Это мой долг. Я обязан (это делать) как пастырь Церкви. И меня призывает к этому апостол Павел, вся полнота Церкви, все святые угодники Церкви. Я обязан так себя вести, это мой долг.

Должен четко сказать — я осуждаю грех, но не осуждаю человека. Человек, какой бы он не был, есть образ Божий, носитель этого образа. Но этот образ может быть помрачен грехом. И я должен об этом говорить".

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