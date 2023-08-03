Папа Римский Франциск в очередной раз попросил прощения у жертв сексуального насилия. На сей раз речь шла о постыдных делах португальского духовенства…

Вечером 2 августа 2023 года папа Римский Франциск встретился в Лиссабоне с группой из 13 человек — жертв сексуального насилия со стороны католического духовенства Португалии. Несколькими часами ранее, во время вечерни с местным духовенством, папа Франциск заявил, что преступления такого рода «обезображивают лик Церкви», сообщает Благовест-инфо.

Беседа в резиденции апостольской нунциатуры продолжалась более часа по окончании институциональных и церковных встреч первого дня апостольского визита и прошла «в атмосфере глубокого внимания», сообщает Vatican News.

В феврале этого года в Лиссабоне был опубликован итоговый доклад Независимой комиссии по изучению злоупотреблений в отношении несовершеннолетних в поместной Церкви. Документ подтвердил 512 из 564 свидетельств, полученных в период с 1950 по 2022 год. О работе над этим отчётом было заявлено на Конференции епископов Португалии в ходе онлайн-заседания в декабре 2022 года. Тогда же было объявлено, что в марте 2023-го состоится внеочередная ассамблея епископов, на которой будет проанализировано исследование Независимой комиссии по злоупотреблениям.

На ассамблее, состоявшейся в Фатиме, прелаты обязались «удвоить усилия» в борьбе с подобными злодеяниями в Церкви. С этой целью президент Конференции епископов Португалии Жозе Орнелаш объявил о привлечении к работе различных епархий и религиозных учреждений, а также епархиальных епископов и настоятелей монастырей. Епископская конференция заверила церковные структуры в духовной, психологической и психиатрической поддержке жертв сексуального насилия и заявила, что прелаты предоставят «зримый знак» заботы о жертвах во время Всемирного дня молодёжи.

В середине апреля в Фатиме состоялось очередное заседание совета поместного епископата, подтвердившее обязательство Католической церкви в том, чтобы «поведение, имевшее место в прошлом, никогда не повторились».

Правда, остаётся под большим вопросом, каким образом католическое священство намерено бороться этой блудной страстью, которая буквально одолевает Католическую церковь. Одних слов и заверений, как нам кажется, в данном случае будет не достаточно. А это означает, что сексуальные скандалы продолжат сотрясать неженатый католический клир.

Слава Богу, в отличие от католиков, Православная Церковь разделяет духовенство на белое и чёрное. Первое вступает в брак и живёт здоровой семейной жизнью в миру, а второе — чёрное, удел очень немногих, избирающих жизнь вне мира и вступающих в монастырь. Именно благодаря поэтому православные верующие не знают тех проблем, с которым по всему миру сталкиваются католики.

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