Депутаты государственного собрания Республики Мордовия 2 августа 2023 года приняли долгожданный закон, который запрещает пропаганду абортов на территории региона. Сообщение об этом размещено на сайте госсобрания, передаёт РБК.

Закон «О запрещении пропаганды искусственного прерывания беременности и склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия» внесла на обсуждение Общественная палата региона.

Его авторы отмечают, что Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости.

«Пропаганда искусственного прерывания беременности запрещается», — говорится во второй статье принятого документа. Согласно тексту закона, пропагандой будет считаться распространение такой информации, которая, в частности:

— формирует желание совершить искусственное прерывание беременности;

— формирует негативное отношение к беременности и родам, страх перед вынашиванием и воспитанием ребенка;

— формирует представление о безвредности и безопасности искусственного прерывания беременности для жизни и здоровья женщин (в том числе с использованием для описания процедуры слов «безопасный», «бархатный», «мягкий» и иных аналогичных выражений);

— оправдывает необходимость проведения искусственного прерывания беременности в ситуациях, когда отсутствует непосредственная угроза жизни и здоровью беременной женщины (включая обоснование необходимости и целесообразности проведения искусственного прерывания беременности наличием у ребенка врожденных аномалий и пороков развития);

— обосновывает преимущества искусственного прерывания беременности относительно вынашивания и рождения ребенка;

— содержит сведения о «социальной равноценности» искусственного прерывания беременности относительно вынашивания и рождения ребенка;

— содержит негативные субъективные мнения о перспективах жизни ребенка в случае его рождения (в том числе в связи с экономическими и социальными условиями жизни семьи) и др.

Учитываться будет распространение такой информации в форме текста, звуковых дорожек, изображений, игр, фильмов, видеороликов, распространяемых в СМИ или в Сети, а также в виде любой печатной продукции.

Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путём уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, а также «навязывание или предоставление женщине информации, отнесенной настоящим законом к пропаганде искусственного прерывания беременности». Кроме того, запрещаются аналогичные действия в отношении близких родственников или партнера беременной женщины, «направленные на понуждение склонять беременную женщину к прерыванию беременности».

В документе также отмечается, что склонением к аборту не является информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.

За нарушение закона устанавливается административная ответственность — какая именно, в тексте закона не уточняется. Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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