В Мордовии приняли закон о запрете пропаганды абортов
Мордовские депутаты под угрозой административного наказания запретили склонять женщин к убийству нерождённых детей…
Депутаты государственного собрания Республики Мордовия 2 августа 2023 года приняли долгожданный закон, который запрещает пропаганду абортов на территории региона. Сообщение об этом размещено на сайте госсобрания, передаёт РБК.
Закон «О запрещении пропаганды искусственного прерывания беременности и склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия» внесла на обсуждение Общественная палата региона.
Его авторы отмечают, что Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости.
«Пропаганда искусственного прерывания беременности запрещается», — говорится во второй статье принятого документа. Согласно тексту закона, пропагандой будет считаться распространение такой информации, которая, в частности:
— формирует желание совершить искусственное прерывание беременности;
— формирует негативное отношение к беременности и родам, страх перед вынашиванием и воспитанием ребенка;
— формирует представление о безвредности и безопасности искусственного прерывания беременности для жизни и здоровья женщин (в том числе с использованием для описания процедуры слов «безопасный», «бархатный», «мягкий» и иных аналогичных выражений);
— оправдывает необходимость проведения искусственного прерывания беременности в ситуациях, когда отсутствует непосредственная угроза жизни и здоровью беременной женщины (включая обоснование необходимости и целесообразности проведения искусственного прерывания беременности наличием у ребенка врожденных аномалий и пороков развития);
— обосновывает преимущества искусственного прерывания беременности относительно вынашивания и рождения ребенка;
— содержит сведения о «социальной равноценности» искусственного прерывания беременности относительно вынашивания и рождения ребенка;
— содержит негативные субъективные мнения о перспективах жизни ребенка в случае его рождения (в том числе в связи с экономическими и социальными условиями жизни семьи) и др.
Учитываться будет распространение такой информации в форме текста, звуковых дорожек, изображений, игр, фильмов, видеороликов, распространяемых в СМИ или в Сети, а также в виде любой печатной продукции.
Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путём уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, а также «навязывание или предоставление женщине информации, отнесенной настоящим законом к пропаганде искусственного прерывания беременности». Кроме того, запрещаются аналогичные действия в отношении близких родственников или партнера беременной женщины, «направленные на понуждение склонять беременную женщину к прерыванию беременности».
В документе также отмечается, что склонением к аборту не является информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.
За нарушение закона устанавливается административная ответственность — какая именно, в тексте закона не уточняется. Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.