1 августа 2023 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, престольный праздник Феодоровского женского монастыря Переславля-Залесского, состоялось торжественное открытие Переславского музея святителя Луки Крымского, сообщает Патриархия.Ru.

По окончании Божественной литургии, которую возглавил епископ Переславский и Угличский Феоктист, участники церемонии открытия музея собрались в монастырском соборе великомученика Феодора Стратилата.

Епископ Феоктист благословил открытие музея, отметив важность этого события для культурной и духовной жизни Переславля-Залесского.

С приветственным словом к присутствовавшим обратилась настоятельница Феодоровского женского монастыря игумения Даниила (Севериненко).

«Мысль открыть в монастыре музей появилась у нас достаточно давно. Около года назад мы узнали, что музей святителя Луки будет расположен в подклете Феодоровского собора XVI века постройки, хотя за пару месяцев до этого помещения были признаны непригодными для размещения в них музейной коллекции. Но милостью Божией и молитвами святителя Луки всё управилось, и вот наш музей распахнул свои двери для всех желающих», — отметила, в частности, игумения Даниила.

С открытием музейно-просветительского комплекса собравшихся поздравила глава Переславского музея святителя Луки Крымского в Феодоровской обители Екатерина Каликинская, писатель-сатирик, артист эстрады Лион Измайлов и другие гости.

Руководитель проекта «Иммерсивная экспозиция „Доктор Войно-Ясенецкий: время и вечность“», поддержанного Фондом президентских грантов, послушница Феодоровского монастыря Наталия поблагодарила принявших участие в подготовке выставки и открытии музея.

В основе экспозиции «Доктор Войно-Ясенецкий: время и вечность» уникальные предметы, имеющие подтвержденное происхождение из личного архива святителя Луки: два пейзажа кисти святителя Луки, карандашные этюды, кружевная салфетка ручной работы супруги святителя А.В. Войно-Ясенецкой и др. Кроме того, в экспозиции представлены ассоциативные инсталляции из аутентичных предметов конца XIX — начала XX вв.

Все гости получили в подарок новую книгу Е.И. Каликинской «Святитель Лука. Пути небесные и дороги земные», подписанную автором, и программу экспозиции.

Партнеры проекта — Российское общество историков-архивистов, Союз городов Золотого Кольца, Переславский Феодоровский историко-культурный форум, Переславский колледж имени А. Невского.

Экспозиция открыта со среды по субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 11.00 до 17.00, выходные дни — понедельник, вторник.

Так как вместительность залов ограничена, требуется предварительная запись на экскурсию по тел.: +7 (999) 786-91-33.

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