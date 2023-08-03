В Комитете Госдумы по здоровью заявили, что «не совсем готовы» поддержать предложение Святейшего Патриарха Кирилла ограничить аборты в частных клиниках…

Глава Комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев в интервью газете «Ведомости» заявил, что члены возглавляемого им комитета относятся к инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о запрете абортов в частных клиниках «очень сдержанно», сообщает Милосердие.Ru.

«Мы понимаем людей, и не совсем готовы поддерживать резкие тотальные ограничения», — заявил депутат.

Башанкаев подчеркнул, что думский комитет выступает за меры, которые стимулируют рождаемость, в том числе за увеличение пособий по материнству, а также строительство детских больниц и развитие перинатальных центров. Однако, почему-то не планирует ограничивать частный бизнес, делающий огромные деньги на убийстве детей в утробе матери.

Ранее в Минздраве заявили о намерении обсудить идею сохранения возможности проведения абортов только в государственных медицинских учреждениях, исключив из процесса частные клиники. Также министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что продажа препаратов для медикаментозного аборта должна жёстко контролироваться.

О том, что ограничить огромный частный бизнес на крови младенцев, убиваемых в утробе матери, будет очень непросто, никто и не сомневался. Заявление главы Комитета Госдумы по охране здоровья Башанкаева это лишь ещё раз подтверждает. Аборты приносят смерть зачатым младенцам и наносят непоправимый вред здоровью самих женщин, но в Комитете Госдумы по здоровью предпочитают этого не замечать и почему-то отказываются передавать аборты под строгий контроль государства.

Почему? Думают, наши читатели сами могут ответить на этот вопрос. Он, как нам кажется, вполне риторический.

Русская линия