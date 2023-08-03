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Сводка новостей от 3 августа 2023

Открытый содомит стал лицом украинской армии
Отныне информировать граждан США и Европы о событиях на фронте со стороны Украины будет трансгендер…

Эштон-Сирилло (Майкл Джон Чирилло) – лицо украинской армииПоловой извращенец из США и по совместительству военнослужащий украинско армии Сара Эштон-Сирилло (Майкл Джон Чирилло — настоящее имя) стал новым спикером информационного проекта Вооружённых сил Украины, в котором будет информировать американскую и европейскую аудиторию о ходе боевых действий на Украине. Об этом в одной из соцсетей в Интернете заявил глава пресс-центра Сил обороны Алексей Дмитрашковский, сообщает Седмица.Ru.

Украинские чиновники сообщил, что указанный половой извращенец уже проходил службу в украинской армии в качество медика одной из бригад теробороны. При этом он получил ранение и после лечения вернулся в ряды Вооруженных сил Украины. Однако, теперь у него куда более важная задача — представлять лицо украинской армии на весь мир.

И хотя данная новость была критически воспринята украинскими военными на передовой, именно за такие «ценности» сегодня воюет Украина.

Русская линия

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