Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе награжденных — председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, который удостоен ордена Александра Невского, сообщает Патриархия.Ru.

Указ главы государства опубликован 31 июля 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в тексте указа, высокой награды митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл удостоен «за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю и плодотворную деятельность».

Орден Святого Александра Невского был учреждён Императрицей Екатериной I в 1725 году и предназначался для награждения как военных, так и гражданских лиц.

В 1917 году он был упразднён большевиками.

29 июля 1942 года в СССР был учреждён новый орден Александра Невского как военный орден для награждения командного состава армии.

После распада Советского Союза орден был сохранён в системе государственных наград, однако как государственная награда не имел описания, а награждение орденом не производилось.

Указом Президента России Д. Медведева от 7 сентября 2010 года орден Александра Невского вновь входит в государственную наградную систему России. Знак ордена с тех пор воспроизводит внешний вид дореволюционного ордена. Его также, как и в дореволюционной России, стали вручать не только военным, но и гражданским лицам за высокие заслуги перед Отечеством.

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