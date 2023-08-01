Митрополит Черкасский Феодосий: «Лучше в подполье, но в настоящей Церкви, чем в построенном даже своими руками храме, но в расколе»

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, находящийся длительное время под домашним арестом, в видео-обращении, записанном 31 июля 2023 года, выступил против созыва очередного Собора УПЦ, указав, что данное собрание инициируют враги Церкви и представители СБУ. В связи с этим он призвал паству быть верными до конца Христу и готовиться к гонениям и, сообщает портал «Православная жизнь».

«Всегда помните, что, первое − лучше в подполье, но в настоящей Церкви, чем в построенном даже своими руками храме, но в расколе или в нелегитимной структуре, − поделился своими убеждениями архиерей УПЦ. − Второе − это всё временно, это обязательно закончится, в этом нет никаких сомнений. И вот тогда Господь каждому воздаст по вере его, по смелости его, по надежде его, которая именно сейчас проявляется среди верующих людей и, особенно, духовенства».

На это митрополит Феодосий посчитал важным обратить внимание духовенства и мирян Украинской Православной Церкви, оказавшихся в настоящее время «в условиях политических репрессий».

Предложение о том, чтобы в подобных обстоятельствах созвать новый Собор УПЦ, владыка считает несвоевременным. «Пока что нам нужно не соборы проводить, которые будут принимать эпохальные решения, а необходимо сосредоточиться, собраться перед новой волной гонений на Церковь», − отметил митрополит Феодосий.

По его словам, «то, что в Верховной раде не был принят закон (о запрете УПЦ), это всего лишь отсрочка». «Скорее всего, он будет принят, − допустил архиерей. − Я думаю, что тогда мы сможем говорить уже более предметно на тему о том, какие практические действия должны предпринять священники, в том числе в нашей епархии, для того, чтобы защититься и защитить свою паству в это непростое время».

Учитывая ухудшающуюся для УПЦ ситуацию, митрополит Феодосий обратился с рекомендациями к епархиальному духовенству: «Сейчас скажу совершенно определённо. И это благословение для всех священнослужителей Черкасской епархии. Знайте, что могут приходить с обысками. Особенно, когда вы отказываетесь подписывать подобного рода обращение (о проведении собора УПЦ − ред.) инициативных групп. Поэтому храните документы на храмы, документы на земельные участки, приходскую документацию где-то подальше».

«Будьте внимательны к своим антиминсам, − продолжил владыка. − В любой момент, при опасности захвата храма, забирайте антиминсы. Их сейчас более 300, освящённых и подписанных мною в Черкасской епархии. На днях я освятил ещё некоторое количество антиминсов, которые будут раздаваться не только настоятелям храмов, но и вторым, третьим священникам в случае, если нашу Церковь будут загонять в подполье».

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