«Хорошо понимаю трудности архипастырей и клира канонической Украинской Церкви, живущей в условиях гонений. По сей причине многого не могу Вам сказать в этом письме»

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил викарию Одесской епархии архиепископу Арцизскому Виктору ответ на его открытое обращение от 23 июля 2023 года, адресованное Его Святейшеству и членам Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В своём эмоциональном послании на имя Его Святейшества владыка Виктор, огорчённый разрушением Преображенского собора Одессы в результате попадания ракеты, в грубой и откровенно нецерковной форме высказал целый ряд претензий священноначалию Русской Православной Церкви и лично Патриарху Кириллу.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с текстами послания архиепископа Виктора и ответом Святейшего Патриарха Кирилла на это обращение.

Обращение Архиепископа Арцизского Виктора к Патриарху Московскому Кириллу и всем членам Священного Синода Русской Православной Церкви

«Прошу обратить внимание, что на Соборе Украинской Православной Церкви от 27.05.2022 г. было принято решение, что мы во главе с нашим Предстоятелем УПЦ выходим полностью из Вашего подчинения. Не единожды Вы, в своих проповедях говорите о единстве «Святой Руси», которое Вы своим благословением и делами полностью уничтожаете. Прошу также Вас обратить внимание на то, что именно личным Вашим благословением воинство РФ сегодня производит бесчинство и откровенную войну на суверенной территории Украинской Державы. По-моему, Вы забыли о том, что, как и в России, и в Украине есть (были) Ваши дети, которых Вы такими и считаете, и благословили тех, кто сегодня их убивает.

К огромному разочарованию, на последнем Архиерейском совещании в Москве Вы ни одного слова не сказали о том, что нужно прекратить эту каинову войну. Прекратить эти убийства и разрушения мирных городов и сёл!

Прекратить кровопролитие! Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, которые бомбят наши мирные города.

Сегодня, когда я приехал по окончанию комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, и увидел, что «благословенная» Вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма, в святая святых, я понял, что общего с Вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет.

Из-за личных амбиций Вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие Церкви в странах «святой Руси»!

Не поворачивается язык назвать Вас «Великим Господином и Отцом», потому что Вы отец, который отдал детей своих на погибель и убийства!

У нас есть наш любящий отец и Авва и поэтому требуем — не игнорируйте, пожалуйста, нашего Предстоятеля, Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который избран Собором УПЦ и просим Вас не дискредитировать нашу Церковь и не уничтожать её Вашим же благословением.

На сегодняшний день, ни Вы, ни Ваши представители, такие, как митрополит Леонид или протоиерей Андрей Новиков, который сбежал из Одесской епархии под мнимым преследованием СБУ, не делают ничего, чтобы поддержать нас как своих братьев, а в своих интернет-постах только порочат имя Святой Церкви, не проявляя никакого уважения к ее Предстоятелю и голосу нашей Украинской Церкви. Как можно называть нас, верных чад Украинской Православной Церкви, и верных решением ее Святого Собора, теми, кто «идут на пути раскола?». Сегодня Вы и все Ваши послушники, делаете все, чтобы УПЦ была уничтожена на территории Украины. Никаких пониманий о икономии в отношении УПЦ не используется. Почему сегодня Вы говорите о канонических правилах поминовения Вас как Предстоятеля Церкви, но в свою очередь, на протяжении долгого времени Вы не поминаете Предстоятелей Поместных Церквей. Разве на Вас оказывается политическое давление, о котором Вы говорите, что оно есть на территории Украины?

В сегодняшний день мы (говорю от лица многих архиереев УПЦ) осуждаем эту безумную агрессию РФ против нашей Независимой страны.

Осуждаем варварские захваты наших епархий на Востоке и Юге Украины. Осуждаем репрессии и притеснения, которые творят Ваши органы на временно оккупированных территориях Украины!

Требуем отстать от нашей Церкви, от наших архиереев и нашего Предстоятеля!

У нас свой путь, который избран Собором Украинской Православной Церкви.

Искренне прошу Вас — остановитесь. Каждая ракета, которая сегодня прилетает на территорию Украины, воспринимается ее жителями как Ваше «благословение» своим чадам.

Верный послушник своего Предстоятеля УПЦ,

Архиепископ Арцизский Виктор"

Ответ Святейшего Патриарха Кирилла на открытое обращение архиепископа Арцизского Виктора

«Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Виктору, архиепископу Арцизскому, викарию Одесской епархии, наместнику Свято-Ильинского мужского монастыря Одессы, наместнику Свято-Успенского Одесского Патриаршего мужского монастыря

Ваше Высокопреосвященство!

Ознакомился с Вашим открытым письмом от 23 июля 2023 года, адресованным мне и членам Священного Синода Русской Православной Церкви. Резкий и крайне дерзкий тон обращения, выбранный Вами для выражения своих чувств, могу объяснить лишь состоянием сильного эмоционального потрясения, в котором Вы находитесь из-за произошедшей трагедии. Счёл нужным ответить Вам прямо и открыто.

Известие о разрушении Одесского Спасо-Преображенского собора отозвалось в моём сердце огромной болью и глубокой скорбью. Сей величественный храм, воздвигнутый на народные средства заботами митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, я имел радость освящать великим чином в 2010 году. И по сей день с теплотой вспоминаю удивительные чувства, пережитые мною тогда, когда мы едиными усты и единым сердцем вместе с сонмом архиереев, духовенства и благочестивых одесситов славили Превечного Бога и молились о всех и за вся.

Потому нет ныне слов, чтобы описать ту горечь, которую я испытал, узнав о нанесённых храму повреждениях. Понимаю, как сильно ранил Вашу душу вид разрушений Преображенского собора. В полной мере разделяю скорбь всех православных жителей города, равно как и их радость от того, что главная святыня храма — Касперовская икона Божией Матери — чудом не пострадала и была обретена в целости.

В то же время высказанные Вами обвинения и упреки, обращённые ко мне и моим собратьям, принимавшим участие в Архиерейском Совещании, представляются, мягко говоря, необоснованными и несправедливыми. Избирательный подход к фактам в таких ситуациях совершенно неуместен.

Разрушение храмов, гибель и страдания мирного населения начались девять лет назад на Донбассе. С тех пор вся полнота Русской Церкви молится и о каждом погибшем, и о потерявших в ходе конфликта родных и близких, и об оставшихся без крова. Вся полнота Русской Церкви скорбит о каждой разрушенной или попранной святыне. Все эти годы мы делаем всё возможное для оказания помощи нуждающимся и пострадавшим вне зависимости от их веры, национальности и политических убеждений. Об этом, прежде всего, шла речь на Архиерейском Совещании, которое, вместе с тем, подтвердило верность нашего епископата каноническим устоям Церкви.

В непростые для мирового Православия времена Русская Церковь остаётся в единстве с Поместными Церквами и православными иерархами, не поклонившимися зверю, ни образу его (Откр. 20:4), сохранившими верность Слову Божию, Священному Преданию, канонам и архиерейской присяге. Как Предстоятель, я неизменно поминаю за богослужениями Святейших Патриархов православных, Блаженнейших Архиепископов и Митрополитов. Весьма благодарен тем из них, кто вместе со мной открыто выступает в поддержку страждущей Украинской Православной Церкви.

Хорошо понимаю трудности архипастырей и клира канонической Украинской Церкви, живущей сейчас в таких условиях, когда обыкновенное поздравление или соболезнование становятся поводом для возбуждения уголовного дела. По сей причине многого не могу Вам сказать в этом письме.

Церковь Божия зиждется на камне любви Христовой, и мы верим, что врата ада не одолеют её (Мф. 16:18). Но всем нам, её служителям, необходимо носить бремена друг друга (Гал. 6:2), поступать осторожно, не как неразумные, но как мудрые, .. потому что дни лукавы (Еф. 5:15−16) — и не давать повода ищущим повода (2 Кор. 11:11), чтобы не наносить ран Церкви неосторожными публичными заявлениями.

С неизменной любовью во Христе,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ"

Русская линия