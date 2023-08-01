Герб Киевской области Украины будет изменён, поскольку украинским чиновникам не понравилось, что на нём «промосковский» Георгий…

Чиновники Киевской области Украины приняли решение сменить изображение герба области, поскольку ранее на нём присутствовал святой великомученик Георгий Победоносец, а он, по мнению областных властей, является покровителем жителей Москвы и Московской области. Об этом заявил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, сообщает СПЖ.

«С 1999 года на гербе Киевщины изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе московской области и москвы. Но ничего общего с террористами у нас нет. Поэтому вполне логично, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину встал вопрос об изменении символики», − заявил Кравченко (орфография текста сохранена).

По его словам, вместо святого Георгия Победоносца на гербе Киева разместят изображение безымянного ангела.

«Уверен, что уже скоро Киевщина будет иметь свою, ни на кого не похожую символику — новый герб и флаг, с которыми будем праздновать победу!», − написал чиновник.

Что ж, по плодам их узнаете их. Киевские власти сами отказываются от своих Небесных покровителей и при этом надеются на неких безымянных ангелов, которые помогут им одолеть Москву со святым Георгием на гербе. Разве это не знаменательная история?

Что же касается «москалей», то, думается, любому россиянину весьма отрадно быть в компании с таким святым воином, как Георгий Победоносец, а также многими другими святыми, которых из своих националистических воззрений обозвали «москалями» и отвергли украинские власти.

Русская линия