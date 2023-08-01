Русская линия
Сводка новостей от 1 августа 2023

Казаки в Великой войне
1 августа — День памяти русских воинов, погибших в Первой Мировой войне 1914−1918 годов…

Вручение наград казакам графом КеллеромВ этот день в 1914 году началась Великая война, в которой против России ополчились все силы зла, враги внешние и внутренние. Значительная часть тягот этой кровопролитной войны пала на плечи русского казачества.

В Первую Мировую казачьи войска выставили для службы 164 полка, 177 отдельных и особых сотен, 27 конно-артиллерийских дивизионов (63 батареи), 15 отдельных конно-артиллерийских батарей, 30 пластунских батальонов, запасные части, местные команды. Итого казачество в годы войны дало России 8 тысяч офицеров и 360 тысяч нижних чинов. Казачьи полки и сотни распределялись между армейскими соединениями или же составляли отдельные казачьи дивизии.

Наряду с казачьими отдельными дивизиями, существовавшими в мирное время, в военное время было создано 8 казачьих отдельных дивизий и несколько отдельных бригад. Офицеров для казачьих войск, помимо общих военных училищ, готовили в Новочеркасском, Оренбургском, Иркутском и Ставропольском казачьих военных училищах. Командный состав до командиров полков включительно был казачьего происхождения, командование соединений назначалось в общеармейском порядке.

Граф Келлер со своими сослуживцами 10-й кав. дивизииТак, например, в 10- Кавалерийскую дивизию графа Федора Келлера входили 1-й Оренбургский казачий Его Императорского Величества Наследника Цесаревича полк и 3-й Донской казачий артиллерийский дивизион. Под руководством графа Келлера громила тылы противника Кубанская казачья Волчья сотня Андрея Шкуро.

В 12-ю кавалерийскую дивизию генерала Алексея Каледина входили 3-й Уфимско-Самарский Оренбургский казачий полк и 2-й Донской казачий артиллерийский дивизион.

В 1-ю кавалерийскую дивизию генерала Василия Гурко входили 1-й Донской казачий Генералиссимуса князя А. Суворова полк и 1-й Донской казачий артиллерийский дивизион и т. д.

Русская линия

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