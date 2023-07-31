Русская линия
Сводка новостей от 31 июля 2023

Митрополит Клинский Леонид: Всё будет, Святой Отец, когда зерно и удобрение пойдут из России в Африку, а не будут оседать и перепродаваться на европейских рынках
Глава Африканского Экзархата Русской Православной Церкви ответил на призыв папы Римского Франциска возобновить «зерновую сделку»…

Митрополит Клинский ЛеонидГлава Африканского Экзархата Русской Православной Церкви митрополит Клинский Леонид в своём Телеграм-канале в Интернете отреагировал на сообщения о том, что глава Ватикана «обратился к „своим братьям“ и властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку».

«Не будем забывать молиться за Украину, где война приводит к разрушениям всего, даже зерна. <…> Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — сказал папа Римский после традиционной воскресной проповеди.

В свою очередь, владыка Леонид написал:

«Всё будет, Святой Отец, всё будет. Как только Россия получит то, что согласно договорённостям ей положено.

Ватикан же любит сделки. И напоминать Вам, что удовлетворение должны получить обе стороны, я думаю, нет нужды. Так вот, наше удовлетворение будет тогда, когда зерно, удобрения пойдут из России в Африку, а не будут оседать и перепродаваться на европейских рынках. Речь о блокировке нашей продукции. А Вы не знали?!

Что же касается молитвы, то Русская Православная Церковь ежедневно молится «О мире во всём мире». Это одно из первых прошений в любом нашем богослужении".

Русская линия

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Митрополит Клинский Леонид: Всё будет, Святой Отец, когда зерно и удобрение пойдут из России в Африку, а не будут оседать и перепродаваться на европейских рынках
Глава Африканского Экзархата Русской Православной Церкви ответил на призыв папы Римского Франциска возобновить «зерновую сделку»...

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