29 июля 2023 года начался Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижегородскую митрополию, сообщает Патриархия.Ru.

В поездке Святейшего Владыку сопровождают управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков), заместитель руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Н.И. Державин.

В аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали губернатор Нижегородской области Г. С. Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

30 июля 2023 года, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Воскресенского кафедрального собора г. Арзамаса Нижегородской области, в связи с завершением в нем реставрационных работ, и Божественную литургию в восстановленном храме.

Перед началом богослужения у врат собора Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; губернатор Нижегородской области Г. Никитин; мэр г. Арзамаса А. Щелоков.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес епископ Сормовский Иннокентий, викарий Нижегородской епархии.

По завершении Литургии митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству образ Христа Спасителя.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В дар новоосвященному храму Предстоятель Русской Церкви передал старинную икону преподобного Алексия, человека Божия. Митрополиту Нижегородскому Георгию в благодарность за труды на благо Церкви Святейший Владыка вручил памятную панагию.

Святейший Патриарх также обратился со словами благодарности к губернатору Нижегородской области Г. Никитину. «Хотел бы сердечно поблагодарить Глеба Сергеевича за его труды. Очень важно, что на этой благочестивой православной земле — православный губернатор, сознающий ответственность перед Богом и перед народом своим!» — сказал Предстоятель, вручая главе региона образ Спасителя.

Всем участникам богослужения были вручены иконки Воскресения Христова с Патриаршим благословением.

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Русская линия