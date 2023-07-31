Глава Ватикана попросил Москву возобновить «зерновую сделку». Однако, для этого ему нужно было обращаться не к России, а к США и ЕС, блокирующих российское продовольствие и удобрение…

России необходимо возобновить участие в «зерновой сделке», в рамках которой украинское зерно могло бы вновь безопасно экспортироваться на мировые рынки. Об этом заявил папа Римский Франциск во время своей проповеди на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает РБК.

«Я обращаюсь к моим братьям, властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива могла быть возобновлена, и зерно могло быть безопасно транспортировано», — сказал глава Ватикана (цитата по Reuters).

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Однако, если первая часть сделки выполнялась, то вторая — нет, США и ЕС отказались выполнять свои обязательства.

Несмотря на это сделку несколько раз продлевали, последний раз — до 17 июля, однако после этого Россия объявила о приостановке соглашения.

После прекращения действия сделки российское Минобороны заявило, что все идущие в украинские порты суда будут рассматриваться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Киев также сообщил, что будет рассматривать следующие в порты России суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

При этом Владимир Путин заявил, что Россия тут же возобновит своё участие в сделке, как только США и ЕС выполнят свои обязательства и снимут ограничения с российской сельхозпродукции и удобрения.

Таким образом, очевидно, что папа Римский обращается не по адресу в вопросе возобновления действия зернового коридора — вместо Москвы, главе Ватикана следовало бы обратиться к Вашингтону и Брюсселю и просить их выполнить свою часть этой сделки.

Впрочем, это верно только, если папа Франциск, действительно, обеспокоен ситуацией с продовольственной безопасностью в мире и, в частности, в Африке, а не отрабатывает обычное пропагандистскую повестку Запада.

Русская линия