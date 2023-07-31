Правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ митрополит Запорожский Лука опубликовал на своём Телеграм-канале «Лекарь.zp» видеообращение, в котором высказался категорически против созыва Собора УПЦ, на котором могут быть приняты неканонические решение о полном разрыве общения с Русской Православной Церковью, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

«Почитайте это обращение (о необходимости экстренного проведения собора УПЦ). Скажите мне — где в этом обращении хоть нотка богословского или канонического обоснования? Гражданин Еленский, гонитель Церкви, объявил, что он хочет от Церкви. И эти его нарративы все повторяются (в обращении). Ну что это? Не есть ли это давление на Церковь? Поэтому есть люди, которые запятнали себя в этом, подписываясь под этим (обращением)», — заявил владыка.

В связи с этим митрополит Лука поддержал заявление Управделами УПЦ митрополита Бориспольского Антония, который также выступил против созыва Собора. «Мы не имеем права, я повторяю Блаженнейшего, Управделами УПЦ владыку Антония, других архиереев, мы не имеем права под давлением принимать какие-либо решения. Тем более по вопросам церковной жизни», — подчеркнул архипастырь.

По его словам, инициаторы обращения «даже риторику используют сатанинскую». «„Разорвать“. Это всё понимание нецерковных людей. Да, пусть они одеты в церковную одежды, но это нецерковные люди. Люди, которые хотели что-то получить от Церкви. Не получается и решили найти другой способ как получить. Ну, простите, у вас гнойничок на коже возникает, и что вы делаете? Лечите его, вскрываете, удаляете. Точно так же и с этим надо делать», — заключил митрополит Лука.

Русская линия