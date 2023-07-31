Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова и епископ Верейский Пантелеимон обсудили целый ряд социальных программ, которые будут вводиться в России…

Аппарат Уполномоченной при Президенте РФ по правам ребёнка и Синодальный отдел по церковной благотворительности объединяют усилия

В Общественной палате России состоялась встреча председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископа Верейского Пантелеимона с уполномоченной при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой, в ходе которой стороны обсудили предложения, которые впервые озвучила Мария Львова-Белова на XIV Межрегиональной конференции по церковному социальному служению, проходившей в Твери в 2023 году, сообщает Диакония.Ru.

В ходе встречи представители аппарата уполномоченной по правам ребёнка представили работу четырех стратегических программ и рассказали, в чем требуется содействие Церкви.

Одна из программ — «Страна для детей». В рамках этой программа осуществляется передача продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости нуждающимся семьям. Было предложено, учитывая опыт Синодального отдела по благотворительности, организовать совместное оказание гуманитарной и адресной помощи семьям с детьми.

Еще одной темой стала поддержка подростков, в том числе вопросы профилактики подростковой преступности. Был представлен успешный опыт организаций, которые оказывают помощь подросткам. Среди них — церковный Центр святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день это единственная в России открытая некоммерческая организация, которая является альтернативой воспитательной колонии или закрытого образовательного учреждения для подростков, совершивших преступления. Здесь подростки, которые находятся в конфликте с законом, получают шанс на исправление без лишения свободы. Уже планируется открытие подобных центров для подростков в Первоуральске Свердловской области и в Гусеве Калининградской области.

Также участники встречи обсудили вопросы помощи детям с инвалидностью и профилактики социального сиротства.

Особое внимание уделялось перспективам создания при поддержке уполномоченной при Президенте России по правам ребёнка в епархиях центров дневного пребывания для детей с инвалидностью и других проектов, необходимых для системной помощи семьям и детям. Кроме того, участники встречи обсудили возможность поддержки кризисных семей через церковные приюты для мам, семейные центры и центры реабилитации алко- и наркозависимых.

В ходе встречи епископ Пантелеимон также рассказал присутствующим, что Синодальным отделом по благотворительности была открыта общецерковная горячая линия социальной помощи 8−800−70−70−222. По этому номеру телефона может позвонить любой человек в трудной жизненной ситуации и попросить о помощи. Председатель Синодального отдела по благотворительности рассказал и о возможности взаимодействия по вопросам помощи нуждающимся людям, которые в том числе обращаются за помощью на телефон горячей линии.

Русская линия