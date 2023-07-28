27 июля 2023 года Иерусалимский Патриарх Феофил III выступил с резкой критикой еврейских властей за их регулярные вторжения на территорию мечети Аль-Акса на Храмовой горе и осудил провокационные действия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, который в этот четверг в очередной раз в сопровождении полиции и иудейских радикалов зашёл на территории исламской святыни.

В Иерусалимской Церкви понимают, что как только еврейские власти и иудеи смогут расправиться с ближневосточными мусульманами, они тут же постараются изгнать со Святой Земли и христиан, давление на которых и без того постоянно растёт. А потому Патриарх Феофил справедливо указал, что «любое нападение на мечеть Аль-Акса считается прямым нападением на Храм Гроба Господня и вопиющим нарушением свободы вероисповедания и неприкосновенности святых мест», сообщает сайт Иерусалимского Патриархата.

Блаженнейший Патриарх отметил, что мечеть Аль-Акса является исключительной собственностью мусульман и находится под хашимитской опекой исламских и христианских святынь на Святой Земле. Он подчеркнул, что сохранение статус-кво необходимо для обеспечения стабильности региона и уважения к святым местам, и что любое нарушение этой ситуации требует согласованных усилий по её предотвращению.

В связи с этим Патриарх Феофил решительно осудил «любое проникновение кого бы то ни было в мечеть Аль-Акса без согласия с её мусульманскими владельцами, назвав это „агрессивным вторжением“, противоречащим логике, истине и статус-кво на Святой Земле». Иерусалимский Патриарх призвал еврейские власти прекратить вторгаться в мечеть Аль-Акса, чтобы верующие мусульмане могли совершать свои религиозные ритуалы мирно и без препятствий или нападений.

Он добавил, что «штурм мечети Аль-Акса является вопиющим нападением на свободу вероисповедания мусульман, которым сегодня утром не позволили находиться в их мечети и на несколько часов лишили богослужения, подчеркнув, что обеспечение свободы вероисповедания является основой для построения более гуманного и толерантного мира».

Русская линия