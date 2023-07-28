Управляющий делами УПЦ выступил против созыва нового Собора УПЦ, на котором некоторые украинские архиереи хотели бы восстановить евхаристическое общение с Фанаром и разорвать с Москвой…

Митрополит Бориспольский Антоний: Время показало, что все уступки властям в церковных вопросах не облегчили положение Церкви

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний ответил на обращение к священноначалия Украинской Православной Церкви, авторы которого потребовали восстановить евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом и теми Православными Церквами, которые признали украинских раскольников, и созвать новый Собор Украинской Православной Церкви, «где должен произойти окончательный разрыв с РПЦ», сообщает портал «Православная жизнь».

Владыка Антоний фактически признал, что решения Собора в Феофании не облегчили положение Церкви, а все новые требования идти на уступки властям — пример ложной заботы о благе Церкви.

«Время показало, что все уступки подобным требованиям, даже в рамках церковной икономии, даже с самыми лучшими побуждениями, не облегчают положение Церкви. Как раз наоборот — с каждым разом на Нее оказывается еще большее давление, а требования между тем становятся всё более радикальными. И теперь со всей очевидностью становится понятно, что цель тех, кто выдвигает подобные требования, отнюдь не спасение Церкви, а Её полное уничтожение», — заявил митрополит Антоний.

По его мнению, требование «вернуть молитвенное единство» с Константинопольским Патриархом и «со всеми Церквями, признавшими ПЦУ» — ключевой момент, демонстрирующий истинные цели «активистов».

«Важно напомнить, что наше расхождение с „ПЦУ“ находится, прежде всего, в канонической плоскости. В первую очередь возникает вопрос о законности хиротоний „духовенства“ этой организации, что не дает нам возможности никакого совместного молитвенного или евхаристического общения как с ней, так и с теми Церквами, кто, вопреки церковным правилам, задним числом решили признать якобы законными её „таинства“. И никакие диалоги с данной структурой не изменят сути: апостольское преемство ничем восполнить нельзя, кроме как покаянием и каноническим рукоположением. И если бы Украинская Православная Церковь начала такое общение, то фактически перестала бы существовать как каноническая Церковь», — подчеркнул митрополит Антоний.

По его словам, «это та черта, которую мы не можем перейти ни в каком случае, ведь за ней — духовная погибель».

«Как бы нас ни притесняли, как бы ни пугали тюрьмой и другими репрессиями, как бы ни грозили запретом деятельности, мы не имеем права толкать в раскол вверенных нам Богом людей», — заявил митрополит Антоний.

Архиерей выразил убеждение, что любые политические требования к Украинской Православной Церкви вторичны.

«Нас просто хотят уничтожить и каждый раз будут находить для этого всё новые и новые предлоги, на какие бы уступки мы ни пошли. И они не успокоятся, пока мы окончательно не растворимся в „ПЦУ“», — отметил митрополит Антоний.

Реагируя на требование немедленно созвать Собор Украинской Православной Церкви, архиерей подчеркнул, что в условиях беспрецедентного давления на Церковь, это было бы «не просто сомнительным предприятием».

«Его возможные решения не были бы приняты всей полнотой Православия, ведь это будет выглядеть как принуждение. А такие условия к церковному благу не приведут», — заявил митрополит Антоний.

Русская линия