Святейший Патриарх Кирилл: Сегодня между братскими народами России и Украины, вышедшими из единой купели крещения, посеяна рознь, преодолеть которую можно только любовью и милосердием

28 июля 2023 года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, по окончании Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Крестный ход c частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику Крестителю Руси на Боровицкой площади, сообщает Патриархия.Ru.

В Крестном ходе и молебне у памятника приняли участие архиереи и духовенство, сослужившие Его Святейшеству за Литургией, участники богослужения в Патриаршем Успенском соборе. Также участвовали председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям С. Гаврилов; руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы В. Сучков; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда; председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» М. Иванов.

У памятника, где собрались клирики московских храмов, жители и гости столицы, было совершено молебное пение равноапостольному князю Владимиру.

На сугубой ектении были вознесены прошения:

«Еще молимся о Богохранимей стране нашей Российстей, Президенте ея ныне тезоименитом Владимире Владимировиче, властех и победоносном воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Благодаряще со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, Твоему благоутробию, Спасе и Владыко наш, Господи, о Твоих благодаяниих, яже излиял еси на Землю нашу от Крещения ея и до ныне, и припадаем, и славословим Тебе, яко Богу, приносим, и умиленно вопием: избави от всех бед люди Твоя и всегда, яко Милостив, исполни во благих прошения наша, прилежно молимся Тебе, услыши и помилуй.

Еще молимся Тебе, Спасителю нашему, чрез благовернаго князя Владимира благоволившему избрати род наш в наследие Свое и в купели Крещения даровати Духа Святаго, о еже Церковь нашу Святую от расколов и нестроений соблюсти, и в единомыслии веры ея утвердити, и миром оградити, рцем вси: Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся Тебе, Господи Вседержителю, о еже призрети и утвердити виноград сей, егоже насади и сохрани от всех наветов вражиих десница Твоя; и в предняя лета даруй наследию Твоему мир и безмятежие, да не умалится и не поколеблется Русь Святая, юже избрал еси в жилище Себе, да славится Трисвятое Имя Твое, услыши и помилуй.

Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе, Бога нашего, и ближняго своего, сотвори, да ненависти, вражды, обиды и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да царствует в сердцах наших, молим Ти ся, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся Тебе, Господу Спасителю нашему, о еже прияти молитвы нас недостойных рабов Твоих в сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обышедше бо обыдоша ю врази, и о еже явити спасение Твое. Рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердити нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе духа. Рцем вси, Господи, услыши и милостивно помилуй".

Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву о Святой Руси.

В завершение молебна было возглашено многолетие:

«Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси и Свято-Троицкия Сергиевой Лавры священноархимандриту, Богохранимей стране нашей, Президенту ея Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народам ея, всему освященному собору, благочестия ревнителем и учителем, и всем во Православии в Земли нашей подвизающимся словом, писанием, учением и богоугодным житием, и всем православным христианом — многая лета».

По окончании молебна Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся на Боровицкой площади с Первосвятительским словом, в котором, в частности, сказал:

«Сегодня между братскими народами России и Украины, вышедшими из единой купели крещения, посеяна рознь — и рознь эта, как мы знаем, активно поддерживается силами, одинаково враждебными и русским, и украинцам. Поэтому мы, сознавая всё это, призваны взять в руки щит любви. Щит любви к Богу, ближнему, к Отечеству. Каким бы изощренным ни был враг, целенаправленно и долгие годы создававший условия для этого междоусобного конфликта, — ему не выстоять перед силой жертвенной любви. Эта любовь не только в самоотверженном воинском служении. Она — в способности быть милосердными и сострадательными в нашей повседневной жизни. Она — в поддержке мирных жителей и беженцев, раненых и потерявших имущество. Зло, которое несёт с собой любая война, преодолевается только так и никак иначе. Без любви не найти пути к справедливому миру, и без любви не найти подлинного пути к Богу.

Равноапостольный князь Владимир вел войны практически всю свою жизнь до принятия Крещения, да и после него. Он был храбр, смел и побеждал почти во всех своих ратных делах, но без нравственного преображения и духа любви все эти победы и заслуги были бы, выражаясь языком апостола Павла, лишь медью звенящей и кимвалом бряцающим (1 Кор. 13:1), то есть лишены подлинного внутреннего духовного смысла и силы.

Сейчас, во времена нестроений, именно нравственное преображение, деятельное изменение сердца требуется от каждого из нас. Если мы будем подобны в этом духовном делании равноапостольному князю Владимиру, то силою Воскресшего Христа, победившего саму смерть, обязательно одержим победу над врагом рода человеческого — именно она предшествует всем остальным победам, даруемым Господом и каждому человеку, и целому народу. Именно эта победа над самым главным врагом, противником Самого Бога, открывает путь к построению мира, справедливости, добрых отношений между народами и процветанию стран и государств.

Дай Бог, чтобы добротой и наполнялись наши сердца, чтобы благие дела были главным содержанием жизни нашего народа, чтобы пребывали в нем, по слову апостола, сии три неизменно: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше (1 Кор. 13:13)".

Участники богослужения поклонились честным мощам равноапостольного Крестителя Руси, ковчег с частицей которых был принесен крестным ходом из Кремля на Боровицкую площадь.

Русская линия