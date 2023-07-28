Русская линия
Сводка новостей от 28 июля 2023

Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества Христова на 25 декабря
Несмотря на давление властей, Украинская Православная Церковь не станет переходить на григорианский календарь, который ей навязывают извне…

Владимир Зеленский28 июля 2023 года, в День Крещения Руси, президент Украины Владимир Зеленский подписал ещё один антицерковный закон на Украине — о переносе празднования Рождества Христова в стране на 25 декабря, то есть по григорианскому календарю, сообщает РИА Новости</p>

Несмотря на это, Украинская Православная Церковь уже заявила, что не станет переходить на новый стиль и продолжит праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю, то есть 7 января по новому стилю.

В свою очередь, раскольническая «Православная церковь Украины» накануне утвердила переход на новый календарь.

Речь идёт о переходе на новоюлианский календарь, который используют ряд Поместных Православных Церквей, в том числе Константинопольская, Румынская, Болгарская и Элладская. До 2800 года он будет совпадать с григорианским, и в соответствии с ним Рождество приходится на 25 декабря. Пасха же рассчитывается по Александрийской Пасхалии и выпадает на один из дней с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю.

Иерусалимская, Русская, Сербская, Польская и Грузинская Церкви, представляющие количественно большинство верующих в православном мире, а также Святая Гора Афон, сохраняют юлианский календарь и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января.

Из-за новых антицерковных законов на Украине будут сдвинуты и другие праздники. Например, Покров Богородицы раскольники и украинские власти теперь будут отмечать 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го. При этом Пасха, Троица и связанные с ними переходящие праздники будут праздноваться в прежние даты.

Русская линия

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Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества Христова на 25 декабря
Несмотря на давление властей, Украинская Православная Церковь не станет переходить на григорианский календарь, который ей навязывают извне...

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