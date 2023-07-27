25 июля 2023 года Министерство иностранных дел Росси опубликовало доклад «О противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви (УПЦ), ее священнослужителей и прихожан», передает Патриархия.Ru.

Темами доклада являются: дискриминационные законы и законопроекты Украины, направленные против Украинской Православной Церкви; действия украинских спецслужб и силовых структур, направленные против УПЦ; действия украинских местных властей и органов самоуправления против УПЦ; захваты храмов Украинской Православной Церкви и незаконные перерегистрации общин; давление государственных и региональных властей на крупнейшие монастыри Украинской Православной Церкви; риторика ненависти, немотивированной агрессии и насилия по отношению к духовенству и верующим Украинской Православной Церкви; реакция некоторых международных правозащитных организаций.

В докладе, в частности, отмечается, что киевские власти на протяжении многих лет активно проводят на Украине курс на ликвидацию канонической Украинской Православной Церкви, дискриминацию ее духовенства, преследование священнослужителей и верующих граждан.

«Происходящие на Украине события вписываются в общую картину системного кризиса мирового Православия, вызванного политикой Константинопольского Патриархата, США и других стран Запада, поощряющей раскольников. Киевские власти и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость православных верующих двух стран», — говорится в документе.

«И прежние власти Украины предпринимали различные шаги, направленные против канонической церкви. Отдельные факты притеснения духовенства и верующих УПЦ фиксировались еще в 2014 г. и ранее. Полномасштабное системное давление на каноническое Православие на Украине началось в 2018 г. и особенно усилилось в 2022—2023 гг. Оно было инициировано центральным руководством Украины (президент, правительство, СНБО) и в настоящее время реализуется в законодательной плоскости, в действиях спецслужб, на уровнях региональных властей и органов самоуправления», — подчеркивается в докладе.

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