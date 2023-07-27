Святейший Патриарх Кирилл: Церковь стремится вносить свой вклад в укрепление отношений между Россией и Африкой

27 июля 2023 года в Санкт-Петербурге состоялось пленарное заседание Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в рамках Второго саммита Россия — Африка. Главная тема форума — технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека, сообщает Патриархия.Ru.

В состав президиума заседания вошли: председатель Африканского Союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент, председатель Совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и президент Нового банка развития Дилма Роуссефф.

Модератором мероприятия была директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.

Собравшихся приветствовал президент России Владимир Путин. В своём выступлении глава государства изложил оценки состояния и перспектив развития всего комплекса связей между Россией и странами Африки: в политической, экономической и гуманитарной области.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на форуме с докладом, посвященным актуальным вопросам российско-африканских отношений и миссии Русской Православной Церкви на Африканском континенте.

По словам Святейшего Владыки, в непростое и ответственное время борьбы за независимость и самоопределение стран Африки Россия старалась активно поддерживать эти народы, а затем вместе с ними трудилась над созиданием мирной жизни и над развитием многих инфраструктурных проектов. «Замечательно, что это сотрудничество продолжается и сегодня», — добавил Патриарх Кирилл.

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, добрые чувства, которые связывают народы России и Африки, проверены временем. Он отметил, что их прочным основанием является в том числе и общее понимание фундаментальных основ человеческой жизни и глубокая приверженность непреходящим нравственным ценностям.

«Верность традиции, восприятие семьи как союза мужчины и женщины, любовь и уважение к своей истории, стремление к добру и справедливости — эти важные цивилизационные принципы имеют определяющее значение и для русского человека, и для жителей Африки, также дорожащих своей духовной и культурной самобытностью. Для нас эти принципы настолько важны, что мы готовы их защищать и отстаивать», — продолжил свою мысль Предстоятель Русской Православной Церкви.

Как отметил Святейший Патриарх, «моральный релятивизм; культ потребления; свобода, ложно понятая как вседозволенность; уничтожение института традиционной семьи — все это лишь неполный список тех бед, которые несет насаждаемая определенными силами на Западе система ценностей». «А вернее сказать — антиценностей, поскольку их принятие неизбежно ведет человечество к глубокой культурной и духовной деградации», — заметил Патриарх.

«Слава Богу, эту опасность хорошо понимают не только в России, где принимаются законы, призванные оградить общество от пропаганды чуждой нам культуры и нравственно нездоровых явлений, но и в странах Африки», — добавил Святейший Владыка.

Предстоятель Русской Церкви также подчеркнул, что ряд западных государств всё ещё «не отпускает» их колонизаторское прошлое, и они продолжают мыслить и действовать по этому шаблону. «Надеюсь, что развитие добрых отношений между Россией и странами Африки послужит дальнейшему утверждению традиционных нравственных ценностей в мире», — заключил Патриарх Московский и всея Руси.

Говоря об учреждении Русского Патриаршего экзархата Африки, Патриарх Кирилл указал, что за прошедшие полтора года были открыты более 200 приходов в 25 африканских странах.

Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил, что «помимо развития богослужебной жизни, удалось начать реализацию многих гуманитарных и образовательных проектов, в частности, по переводу книг на местные языки и многое другое». «Учреждение и активная деятельность Экзархата вызвали большой интерес к Русской Православной Церкви со стороны африканцев», — добавил Патриарх Кирилл.

«Для многих ценно то, что мы являемся Церковью, бережно хранящей апостольское преемство в учении, Таинствах и духовном опыте, — Церковью, которая не искажает богозаповеданные нормы нравственности в угоду модным идеологическим трендам», — подчеркнул Святейший Владыка.

По словам Предстоятеля, развивая пастырскую деятельность, Русская Церковь стремится вносить свой вклад в укрепление отношений между Россией и Африкой и в улучшение качества жизни людей. «В местах, где создаются наши приходы, появляются новые школы, водные скважины, электрические подстанции, больницы и культурные центры», — сказал Патриарх Кирилл.

Святейший Патриарх также отметил, представители Русской Церкви настроены конструктивно взаимодействовать и с другими религиозными организациями Африки.

«С любовью и уважением обращаясь к жителям Африканского континента, призываю на вас благословение Божие. Господь да ниспошлет народам ваших стран — мир и благополучие, а государственным руководителям — мудрость, терпение и крепость сил», — заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Пленарное заседание посетили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

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