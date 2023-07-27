Причиной сильнейших за последние годы пожаров на острове стала экстремальная жара в 40 с лишним градусов по Цельсию…

Жителям греческого острова Родос, пострадавшим от лесных пожаров, предоставят убежище в православных храмах. С соответствующей просьбой обратился ко всем приходам вверенной его попечению епархии митрополит Родосский Кирилл (Константинопольский Патриархат), сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

В последние два дня владыка в сопровождении клириков посетил монастыри и церкви Родоса, где встретился и побеседовал с насельниками обителей и служителями храмов в тех местах, вокруг которых огонь уже удалось потушить.

«Нанесённый ущерб огромен, − поделился своими наблюдениями митрополит Кирилл. − Что касается церковных помещений, то, к счастью, постройки в лагерях не пострадали. Однако окрестности, весь этот район стали „Лобным местом“. В монастыре Ипсени были повреждены потолки одного крыла, но внутри он не сгорел. В деревне Лаэрма сгорела часовня».

Говоря о масштабах катастрофы, уничтожившей жилища и имущество тысяч людей, магазины, отели и дома отдыха, архиерей назвал трогательным стремление спасателей, местных жителей и православных волонтеров оказать помощь пострадавшим от пожара.

Как сообщается, совместными усилиями были эвакуированы и перевезены в безопасные места более 30 тысяч человек, включая туристов со всего мира.

Причиной сильнейших за последние годы пожаров на Родосе, в шести муниципалитетах которого из-за стихийного бедствия объявлено чрезвычайное положение, специалисты считают экстремальную жару в 40 с лишним градусов по Цельсию, которая продолжается с середины июля. Расширению очага поражения огнём также способствуют засуха и ветер. Пожары за последние дни распространились в центр, на юго-восток острова и дошли до побережья Средиземного моря.

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