Совсем недавно Предстоятель Сербской Православной Церкви Святейший Патриарх Порфирий выступил с призывом к Поместным Православным Церквям возвысить свой голос в защиту Киево-Печерской Лавры и наместника обители митрополита Вышгородского Павла, заключённого украинскими властями в тюрьму.

В ответ на этом предавший в своё время Украинскую Православную Церковь Александрийский Патриарх Феодор и признавший украинских раскольников, напротив, выступил с одобрением и поддержкой антицерковных действий украинских властей, заявив, что монашествующие УПЦ якобы сами виноваты в происходящем, так как будто бы нарушили законы.

Постыдный ответ главы Александрийского Патриархата публикуют у себя на страницах греческие средства массовой информации, сообщает Телеграм-канал «Правблог», указывая, что суть этого письма сводится к трём главным моментам:

1. Александрийский патриарх «готов выступать» в защиту любого православного «собрата, если он соблюдает законодательство своей страны». Тем самым формируется простая манипуляция — «я бы давно его поддержал, но он нарушил законы Украины». А значит украинская власть права в своих действиях. Впрочем, ожидать чего-то иного от того, кто предал УПЦ, и не следовало.

2. Патриарх Феодор пытается «подловить» Предстоятеля СПЦ на проблеме «двойных стандартов». Мол, в письме столько сказано о гонениях на УПЦ, а вот «гонения» на Александрийский патриархат со стороны РПЦ сербы давно и упорно «не замечают».

3. Глава Александрийского патриархата даёт ясно понять, что он ожидает от Сербской Церкви осуждения «вторжения» РПЦ на Африканский континент.

Что ж, было бы странно услышать от Патриарха Федора чего-то иного. Весь православный мир был свидетелем чего стоят его слова и что это за архипастырь, когда глава Александрийского Патриархата сначала активно поддерживал Украинскую Православную Церковь и даже приезжал для этого на Украину, а затем быстро сменил свою позицию и в угоду Госдепу США и Фанару признал украинских раскольников.

Патриарх Феодор может написать целые тома в своё оправдание, но это ничего не изменит — он, как был человеком, совершившим постыдное предательство канонического Православия и Украинской Православной Церкви, так им и останется.

Русская линия