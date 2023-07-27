25 июля 2023 года в стамбульском патриаршем соборе св. Георгия на Фанаре состоялась епископская хиротония архимандрита Феофана (Кои), скандально известного в Албанской Православной Церкви за свою раскольническую деятельность в Албании. Рукоположение возглавил глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископ Элпидофор (Ламбриниадис). При этом по окончании Литургии епископа Феофана и архиепископа Элпидофора принял Патриарх Константинопольский Варфоломей, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на портал «Orthodox Times».

Ранее Синод Албанской Православной Церкви выразил протест в связи с избранием во епископы архимандрита Феофана. В заявлении Синода говорилось, что в 1995 году отец Феофан приехал в Албанию «во главе группы ультранационалистов», вместе с которыми пытался создать так называемую «независимую национальную Албанскую церковь». В связи с этим Синод Албанской Церкви осудил возможную хиротонию во епископы отца Феофана, назвав её «беспрецедентной наградой для человека, подрывающего единство» Церкви.

Однако, на Фанаре никак не отреагировали на заявления Албанской Православной Церкви, что вполне ожидаемо. Ведь Архиепископ Албанский Анастасий, будучи греком на национальности, наотрез отказался поддержать Константинопольского Патриарха Варфоломея в его вторжении на Украину и признании украинских раскольников. Не исключено, что таким образом фанариоты решили отомстить церковной Тиране, а возможно и начали подготовку для замены престарелого владыки Анастасия на послушного националиста Феофана.

Не случайно, Синод Константинопольской Церкви избрал его на кафедру скончавшегося осенью прошлого года митрополита Филомилийского Илии (Катре), который был главой Албанской епархии Америки в составе Американской архиепископии Константинопольского Патриархата. Теперь эту церковную единицу возглавит владыка Феофан, а затем Фанар может направить его и в Албанию.

Епископ Феофан (Коя) родился в Тиране в 1966 году, учился в семинарии в Албании, затем переехал в Румынию, где был рукоположен во диакона и позже — во священника. В 1995 году вернулся в Албанию, а позже переехал в США, где долгое время был клириком Румынской епархии Православной Церкви в Америке. В юрисдикцию Константинопольского Патриархата перешёл уже после вторжения Фанара на Украину в 2022 году, что весьма примечательно.

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