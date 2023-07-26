Русская линия
Сводка новостей от 26 июля 2023

В ООН сдержанно прокомментировали ситуацию вокруг Украинской Православной Церкви
Представитель генсека организации заявил, что ООН выступают за свободное исповедание религии, но не стал выступать с осуждением действий украинских властей…

Генассамблея ООНООН выступает за то, чтобы люди по всему миру могли свободно исповедовать свою религию. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, какова позиция генсека всемирной организации Антониу Гутерриша относительно преследования Украинской Православной Церкви на Украине, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что по всему миру люди должны иметь право свободно исповедовать свою религию», — сказал он.

Дюжаррик не стал отвечать на вопрос, обсуждал ли Гутерриш эту тему с представителями Киева. «Добавить что-то к этому я не могу», — отметил представитель генсека ООН.

В среду состоялось инициированное Россией заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украинской Православной Церкви, на котором посредством удалённой связи выступил православный публицист Ян Таксюр.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход её религиозных общин в юрисдикцию т.н. «Православной церкви Украины», созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность канонической УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.

Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат отец Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической Церкви незаконно переведены в юрисдикцию «ПЦУ». Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Во Владимиров день в Москве пройдёт панихида по генерал-лейтенанту В.О. Каппелю
28 июля в 10.00 в Донском монастыре столицы состоится поминальное богослужение по Георгиевскому кавалеру...

Ян Таксюр: На Украине собираются стереть с лица земли Церковь миллионов верующих украинцев
Православный публицист, освобождённый Россией из украинской тюрьмы, выступил на Совбезе ООН с докладом о гонениях украинских властей на УПЦ...

Александр Бастрыкин: Недобросовестные чиновники, работодатели и сотрудники контролирующих органов нередко потворствуют преступной деятельности мигрантов
Глава Следственного комитета призвал шире смотреть на факт того, что в России растёт число особо тяжких преступлений со стороны приезжих...

В ООН сдержанно прокомментировали ситуацию вокруг Украинской Православной Церкви
Представитель генсека организации заявил, что ООН выступают за свободное исповедание религии, но не стал выступать с осуждением действий украинских властей...

«И говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21:12)
Англиканские священнослужители разрешили посетителям Кентерберийского собора приходить в храм с собаками вне богослужебного времени...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем первого Царя Династии Романовых Михаила Федоровича и генерала от кавалерии А.А.Киреева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика