Представитель генсека организации заявил, что ООН выступают за свободное исповедание религии, но не стал выступать с осуждением действий украинских властей…

ООН выступает за то, чтобы люди по всему миру могли свободно исповедовать свою религию. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, какова позиция генсека всемирной организации Антониу Гутерриша относительно преследования Украинской Православной Церкви на Украине, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что по всему миру люди должны иметь право свободно исповедовать свою религию», — сказал он.

Дюжаррик не стал отвечать на вопрос, обсуждал ли Гутерриш эту тему с представителями Киева. «Добавить что-то к этому я не могу», — отметил представитель генсека ООН.

В среду состоялось инициированное Россией заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украинской Православной Церкви, на котором посредством удалённой связи выступил православный публицист Ян Таксюр.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход её религиозных общин в юрисдикцию т.н. «Православной церкви Украины», созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность канонической УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.

Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат отец Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической Церкви незаконно переведены в юрисдикцию «ПЦУ». Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.

Русская линия