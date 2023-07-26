Русская линия
Сводка новостей от 26 июля 2023

Ян Таксюр: На Украине собираются стереть с лица земли Церковь миллионов верующих украинцев
Православный публицист, освобождённый Россией из украинской тюрьмы, выступил на Совбезе ООН с докладом о гонениях украинских властей на УПЦ…

Ян ТаксюрПравославный журналист Ян Таксюр, который ранее был заключён украинскими властями в тюрьму за защиту Украинской Православной Церкви и позднее обменян на Россией на украинские военнопленных, 26 июля 2023 года выступил на Совбезе ООН, рассказав мировому сообществу о том, что украинские власти собираются стереть с лица земли Церковь, в которой крещены, венчаны и отпеты миллионы граждан страны, сообщает СПЖ.

«Моя личная история — это лишь малая часть тех гонений и того террора, который в последние несколько лет развязаны по отношению к Украинской Православной Церкви и её последователям. Напоминаю, Православная Церковь на земле Украины возникла в десятом столетии, и нынешняя Украинская Православная Церковь — её прямая наследница..», — отметил Ян Таксюр, слова которого приводит Telegram-канал «Телеканал СПАС».

По словам Яна Таксюры, именно во время президентства Владимира Зеленского на Украине началась новая и самая жестокая волна гонений на УПЦ.

«Особенно они (гонения, — Ред.) усилились в начале 2023 года и продолжаются по сегодняшний день. Сотни захваченных и насильно, в нарушение закона, переведенных в ПЦУ храмов и монастырей, оторванные пальцы простых верующих, вышедших на защиту своей Церкви, проломленные металлическими прутами головы, кровь священства и мирян. Кроме того, начата невиданная кампания лжи, поднятая в СМИ», — отметил он.

Бывший заключённый украинской тюрьмы рассказал членам Совбеза о репрессиях украинских властей против духовенства Церкви. Он напомнил о случаях, когда епископов, проживших на Украине всю жизнь, без всяких доказательств называют агентами Кремля, обвиняют в хранении оружия и запрещенной литературы.

Журналист также заявил, что из Киево-Печерской лавры незаконно вывезли часть ценнейших икон и предметов богослужения.

Таксюр напомнил, что государство не может вмешиваться в дела Церкви, так как это противоречит Конституции Украины.

«Верующие в Лавру не допускаются, и всё это лишь потому, что они не поддались требованию перейти в другую религиозную юрисдикцию. В данном случае украинская власть вмешивается в область сакрального, в область отношений человека и Бога, в ту область, где не может быть места политике и геополитике», — сказал он.

В своём выступлении православный публицист обратил особое внимание на законопроект о запрете УПЦ, за который намерены проголосовать народные депутаты Украины.

«Уважаемые члены Совета, думаю, что такое положение недопустимо, оно незаконно и преступно перед лицом Бога и людей. И я надеюсь, что вы, как люди, уважающие святое, не оставите без своего внимания и защиты тех, кто сегодня в Украине терпит несправедливость. Благодарю вас за внимание», — добавил журналист.

Русская линия

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Ян Таксюр: На Украине собираются стереть с лица земли Церковь миллионов верующих украинцев
Православный публицист, освобождённый Россией из украинской тюрьмы, выступил на Совбезе ООН с докладом о гонениях украинских властей на УПЦ...

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