«И говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21:12)

Кентерберийский собор присоединился к «эксперименту», по условиям которого с 1 июля по 31 августа 2023 года в англиканские храмы разрешено заводить собак. Этот шаг якобы сделает историческую достопримечательность «более доступной» и сможет «привлечь больше посетителей», сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Englishcathedrals.co.uk.

Ранее в Англиканской церкви животных в храм не допускали, за исключением собак-поводырей, которые могли сопровождать владельцев даже на службах. Теперь, согласно новым правилам, любой посетитель сможет привести своего питомца на поводке во все части собора.

При этом собакам запрещается царапать и грызть элементы убранства собора, причём ответственность за соблюдение этого условия возлагается на хозяев. Требуется «уважать право других на тишину», поэтому громкий лай повлечёт принятие «дисциплинарных мер». Кроме того, посетителей просят приводить с собой «хорошо воспитанных собак», постоянно держать их на поводке и «самостоятельно убирать за ними в случае необходимости». Брать с собой питомцев на службы, кроме собак-помощников, по-прежнему нельзя.

«Я рад, что могу опробовать эту новую политику в отношении собак и благодаря этому позволить посещать церковь большему количеству людей», − сказал декан Кентерберийского собора англиканский священник Дэвид Монтейт.

Как сообщает The Telegraph, в настоящее время 15 из 42 соборов в Англии и Уэльсе уже допускают собак в свои здания в обычные часы посещения.

Комментируя это нововведение, представитель Англиканской церкви заверил, что якобы не существует серьёзных возражений против того, чтобы разрешить домашним животным находиться в храмах.

Русская линия