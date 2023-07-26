Глава Следственного комитета призвал шире смотреть на факт того, что в России растёт число особо тяжких преступлений со стороны приезжих…

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин продолжает бить тревогу по поводу роста преступности среди мигрантов. На сей раз в интервью РИА Новости он заявил об увеличении числа особо тяжких преступлений со стороны приезжих — это причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, половые преступления, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает BFM.Ru.

Глава Следственного комитета отметил, что только за первые три месяца 2023 года следователи возбудили более 550 дел о преступлениях мигрантов, их основной массив приходится на Москву, Подмосковье и Петербург. Однако сегодня, по словам Бастрыкина, коренные жители любого российского города, поселка, района нередко сообщают о сформировавшихся этнических анклавах, приближаться к которым опасно.

Глава ведомства назвал ситуацию крайне напряжённой, отметив, что каждый день из СМИ, от граждан, из других правоохранительных органов поступают сигналы о правонарушениях мигрантов. «И это не просто статистика, а вопиющие случаи беззакония, притеснения, насаждения чуждых порядков и ценностей», — добавил Бастрыкин.

«Но на эту проблему необходимо смотреть гораздо шире, солидарно разделяя ответственность между приезжими правонарушителями и чиновниками, работодателями, сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов. Именно они, порой закрывая глаза и проявляя халатность, а иногда и из корыстных побуждений, фактически становятся соучастниками преступной цепочки», — сказал глава СК.

По его словам, в 2023 году по фактам нарушения миграционного законодательства передано в суды 43 уголовных дела, в том числе по фактам получения взяток от иностранных граждан, о фиктивной постановке на миграционный учет и другие.

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