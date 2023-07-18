Митрополит Черкасский Феодосий: «Если будет принято решение о самочинной автокефалии УПЦ, то чем мы тогда будем отличаться от расколоучителя Филарета Денисенко?»

Митрополит Черкасский Феодосий, находящийся в настоящее время под домашним арестом и уголовным преследованием со стороны украинских властей, призвал верующих УПЦ активно защищать свои права и святыни, а также выступил категорически против неканонических действий по отделению Украинской Православной Церкви от Русской Православной Церкви, сообщает Телеграм-канал «Правблог»:

«Члены Церкви, верующие люди, христиане, как мы уже говорили сегодня, всегда ищут приемлемый выход из ситуации. Ищем этот выход и мы. Видится он двусторонним. У него есть земная сторона и сторона духовная, каноническая.

Земная сторона — это защита Церкви земными путями. И мы от этого не должны отказываться. Нужно защищать свои храмы, свои Лавры. Конечно же, в юридическом поле. Нужно стараться зафиксировать все правонарушения, все незаконные действия современных властей. По разрушению нашей Церкви, по отъёму храмов, по нарушению гражданских прав, конституционных прав верующих Украинской православной церкви. Понятно, что вряд ли сейчас судебные иски будут иметь положительные результаты. Но, тем не менее, все это нужно фиксировать. Потому что обязательно придёт время, когда анархия закончится. И вот тогда все эти юридические документы дадут нам право восстановить справедливость.

Но есть и другая, духовная и каноническая сторона вопроса. Она намного более важная. И с этой стороны тоже идёт поиск каких-то вариантов.

Мы иногда слышим, что идут какие-то переговоры, какие встречи, ищутся какие-то компромиссы. Зачастую мы не знаем что это за встречи, что за компромиссы ищутся. Это тревожит. Тревожит, в первую очередь, православный народ. Тревожит, поскольку люди переживают, что Церковь может пойти не по тому пути.

Мы на Украине сильно много претерпели за отстаивание канонической правды Церкви, чтобы позволить её просто так размыть или о ней забыть. Так думают очень многие. Наверное, подавляющее большинство верующих людей, которые понимают, что любые компромиссы в отношении канонического устройства Церкви — это опасность для нашего спасения. Опасность вечной погибели.

Кто-то скажет, что каноны устарели. Да и у всех свои каноны. Вон там так каноны толкуют, здесь — так. Давайте пользоваться целесообразностью.

Я думаю, что если бы целесообразность была во главе угла в решении церковных вопросов в сложные времена, то мы не имели бы таких твёрдых, принципиальных и иногда даже жёстких наставлений и пророчеств от святых нашей Церкви. В том числе, наверное, и о нашем времени. Если бы было можно так относиться к устройству церковной жизни, святые и сказали бы нам, будущим поколениям верующих людей, так: «вы смотрите там по обстоятельствам, главное, чтобы храмы не забрали, а там будь, как будет». Но они так не сказали. Более того, они говорили нам не ходить в храмы, которые будут захвачены раскольниками. Даже, если они будут манить позолотой своих куполов.

Есть и другой путь. Путь предательства, компромисса. К большому сожалению, многие идут по этому пути.

Для нашей Церкви путь компромисса — это объединение с «ПЦУ». Либо те пути, которые предлагаются нам властью, но которые неприемлемы для большинства верующих людей. Например, в нарушение канонов самочинное провозглашение автокефалии.

Если даже и заставят это сделать некоторых епископов, народ этого никого не примет.

Во всём должен быть свой порядок. Церковь всегда следует в русле канонов и традиций. И в этом вопросе также есть свой порядок. Если, нарушая этот порядок, будет принято подобное решение, то чем мы тогда будем отличаться от Филарета Денисенко? Расколоучителя, преданного анафеме.."

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