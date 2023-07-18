Во внимание к усердным трудам на благо Церкви и Отечества

18 июля 2023 года, в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, по окончании Божественной литургии на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Тронном зале Патриарших покоев Лавры вручил церковные награды архиереям и духовенству Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

На награждении присутствовали митрополит Ювеналий (Поярков) и постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви — глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла Преосвященные архипастыри, отметившие памятные даты и особо потрудившиеся на благо Святой Церкви, были удостоены следующих наград:

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения митрополит Владимирский и Суздальский Тихон — ордена преподобного Серафима Саровского I степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 40-летием архиерейской хиротонии митрополит Воронежский и Лискинский Сергий — ордена святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, II степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам, в связи с 30-летием архиерейской хиротонии и 30-летием управления Тобольской епархией митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий — ордена святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, II степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием архиерейской хиротонии митрополит Курский и Рыльский Герман — ордена благоверного князя Даниила Московского II степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием архиерейской хиротонии митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон — ордена святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, II степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения митрополит Брянский и Севский Александр — ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения митрополит Елисей (Иванов) — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения митрополит Саранский и Мордовский Зиновий — ордена преподобного Серафима Саровского II степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения митрополит Астраханский и Камызякский Никон — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 55-летием со дня рождения митрополит Клинский Леонид, глава Патриаршего экзархата Африки, — ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, III степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту, — ордена преподобного Сергия Радонежского II степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин — ордена благоверного князя Димитрия Донского II степени.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 65-летием со дня рождения митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, председателю Патриаршего совета по культуре, была вручена памятная панагия.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к мужественному несению архипастырского служения в военных условиях медали ордена благоверного князя Димитрия Донского был удостоен ряд Преосвященных архипастырей:

— митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами;

— епископ Скопинский и Шацкий Питирим;

— епископ Озерский Порфирий, наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря;

— епископ Луховицкий Евфимий, наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла ряд клириков и насельников Свято-Троицкой Сергиевой лавры, отметившие памятные даты и особо потрудившиеся на благо Святой Церкви, были удостоены следующих наград:

— во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 75-летием со дня рождения архимандрит Глеб (Романов), насельник Лавры, — ордена преподобного Сергия Радонежского II степени;

— во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 25-летием служения в сане пресвитера протоиерей Роман Колесников, настоятель Богородского подворья Лавры, — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

— во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения иеромонах Валериан (Кузьменко), насельник Лавры, — медали ордена преподобного Сергия Радонежского.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла настоятельницы и инокини ставропигиальных женских монастырей, отметившие памятные даты и особо потрудившиеся на благо Святой Церкви, удостоены следующих наград:

— во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 25-летием возведения в сан игумении и 30-летием трудов в должности настоятельницы игумения Викторина (Перминова), настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря, — ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, II степени;

— во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 65-летием со дня рождения игумения Елисавета (Жегалова), настоятельница Свято-Троицкого Стефано-Махрищского ставропигиального женского монастыря, — ордена великой княгини Елисаветы Феодоровны III степени;

— во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 80-летием со дня рождения инокиня Ольга (Гобзева) — ордена равноапостольной княгини Ольги III степени.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл напутствовал награжденных:

«Всех сердечно поздравляю, особенно награжденных, с праздником и с наградами. Награда церковная не выдается просто так, по выслуге лет — всегда она связана с конкретным вкладом награждаемого в церковную жизнь, и всех награжденных я благодарю за ваши труды. Желаю помощи Божией, крепости сил, чтобы Господь каждому из вас помогал на том месте, куда он призван свыше, нести достойно служение во благо Церкви и Отечества нашего».

Русская линия