15 июля 2013 года в храме Благовещения Пресвятой Богородицы при штабе ВДВ в Москве состоялся чин торжественного освящения и открытия мемориальной доски, посвященной Герою России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему при исполнении своего пастырского долга на Донбассе, сообщает Победа.Ru.

Доску освятил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и митрополит Ставропольский Кирилл в присутствии епископа Бишкекского Савватия, врио командующего ВДВ генерал-майора А. Рагозина, экс-командующего ВДВ, Героя России, депутата Госдумы РФ генерал-полковника В. Шаманова, а также родных и близких о. Михаила, представителей военного духовенства, префектуры ВАО г. Москвы, военнослужащих Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения.

Открытие мемориальной доски предварила заупокойная лития. Священнослужители сугубо молились об упокоении протоиерея Михаила Васильева и воинов-десантников, погибших при исполнении служебного долга.

После заупокойного богослужения митрополит Кирилл обратился к присутствующим с архипастырским словом: «Церковь всегда была, есть и будет со своим народом, со своей армией. Сегодня в условиях новых вызовов России, нашей вере и русскому единству, снова армия на передовой. Церковь со своей армией, со своими военнослужащими. И в первых рядах был отец Михаил Васильев, который прошёл очень многие горячие точки. Он в полном смысле герой России и герой для всех нас».

Завершилось мероприятие прохождением роты Почётного караула с отданием воинских почестей.

Протоиерей Михаил Васильев 6 ноября 2022 года был смертельно ранен, выполняя свой пастырский долг в расположении подразделения Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции. 8 ноября 2022 года президентом России В. Путиным был подписан Указ о присвоении звания Героя России отцу Михаилу (посмертно) «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга». Святейший Патриарх Кирилл также наградил протоиерея Михаила Васильева орденом Славы и чести I степени (посмертно), «за жертвенное служение Церкви и Отечеству».

Русская линия