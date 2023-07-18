Святыню перевезут из храма в научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря для реставрации…

19 июня 2013 года истекает срок пребывания «Троицы» преподобного Андрея Рублёва в Храме Христа Спасителя. Святыня будет перенесена из храма в научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря для дальнейшей реставрации, после чего она вернётся на своё законное место в Троице-Сергиевой лавре, сообщает «Российская газета».

Реставраторы уже подготовили для иконы специально оборудованное помещение и обеспечили необходимый температурно-влажностный режим.

Ранее Третьяковская галерея, где находилась икона с советских времён, по инициативе президента России Владимира Путина вернула святыню Троице-Сергиевой лавре, где святыня находилась вплоть до 20-х годов XX века.

Договор о возвращении «Святой Троицы» Церкви 12 июля 2023 года подписали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова. Соглашение заключено на 49 лет с возможностью автоматического продления.

Как сообщало Министерство культуры, пребывание святыни в Храме Христа Спасителя должно было продлиться до 18−19 июля; «икона находится в стабильном состоянии», каких-либо резких колебаний температурно-влажностного режима не было.

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